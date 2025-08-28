Los chubascos descargan en la costa catalana pero se ceban en las comarcas pirenaicas

El día estaba marcado en rojo por el riesgo de tormentas. Y finalmente, los chubascos llegaron y provocaron incidencias, aunque una parte de las precipitaciones se alejaron hacia el mar y no descargaron sobre territorio catalán a lo largo de este jueves. No obstante, las comarcas de montaña sí han sufrido aguaceros importantes e incluso descargas considerables de granizo durante toda la tarde.

A primera hora de la mañana, aparecieron las primeras precipitaciones en la costa de Tarragona, pero sin acumulaciones de agua destacadas. Las tormentas empezaron a progresar hacia el norte, pero parte de las nubes se desplazaron hacia el mar, donde llovió con fuerza. A partir del medio día, las lluvias volvieron a entrar a la zona de la costa y afectaron sobre todo a tres comarcas: el Vallès Occidental, el Baix Llobregat y el Barcelonès.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta la tarde de este jueves un total de 91 llamadas, que han generado 58 expedientes por incidentes relacionados con el episodio de lluvias, especialmente en el litoral y prelitoral central y norte. La mayoría se han producido en el Vallès Occidental, con 33 (38%); seguido del Barcelonès, con 10 (11,5%); el Vallès Oriental, con 7 (8%) y el Baix Llobregat, con 7 (8%). Por municipios, Sant Cugat del Vallès concentra más llamadas, con 20, y Barcelona, con 10, según informa Protección Civil.

En Sant Cugat, cayeron árboles y se registraron rachas de viento intensas y también granizo. En el Garraf se acumularon 8,7 mm; en Vallirana, más de 16 mm; en El Prat de Llobregat, 11 mm y en Barcelona, 7 mm en el Observatorio Fabra.

Aviso rojo

A partir de las seis de la tarde, el aviso de más peligro activado por el Servei Meteorològic de Catalunya se ha desplazado a las comarcas del norte de la comunidad autónoma, en las que ha estado lloviendo de manera intermitente durante toda la jornada.

En el Berguedà han caído piedras de granizo de más de un centímetro de grueso, mientras que en la Garrotxa y Osona se han repetido fenómenos similares, con viento intenso. En el radar meteorológico, se han podido observar puntos rojos en todo momento. Es decir, los picos de precipitaciones abundantes e intensas se han ido repitiendo. No obstante, hacia última hora de la tarde, la situación se ha calmado y las lluvias se han desplazado de nuevo hacia el mar, por el Empordà.

De cara al próximo viernes se espera un tiempo más estable, aunque hay avisos moderados activados en la costa (Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat y la Selva). El fin de semana, puede llover en los Pirineos pero no hay ninguna alerta del Meteocta.