Catalanes y madrileños nietos de la emigración ponen en el mapa a Carrascosa de la Sierra y su lanzamiento de 'pernil'

Carrascosa de la Sierra es una localidad de Cuenca que pertenece a lo que llamamos la España vaciada: tiene 70 personas censadas pero solo 40 viven todo el año. La cosa cambia aquí en verano, cuando los descendientes, hijos y nietos, de los carrascoseños que emigraron hacia Catalunya o Madrid en la década de los 60 vuelven al pueblo por vacaciones. Y lo hacen en masa porque estos meses el municipio supera los 500 habitantes. Regresan con amor al pueblo de sus antepasados porque ellos están detrás de las actividades que dinamizan el municipio hasta el punto de haberlo hecho viral con una competición de lanzamiento de jamón (y de salchichón y fuet para los niños).

La ocurrencia llegó en el lugar en el que llegan las grandes ideas: en el bar. Cuatro parroquianos de Carrascosa pensaban en propuestas para dinamizar el pueblo para la fiesta de la Virgen de Agosto. Corría el verano de 1997. Alfonso Calle, uno de los tertulianos, recordó que había visto un documental sobre unas 'Olimpiadas' que celebraban los esquimales de Alaska, con costumbres propias como levantar peso con las orejas. Propuso Alfonso montar una cosa parecida pero al estilo de la Serranía de Cuenca. “Podemos crear una prueba de lanzar algo, que eso requiere poco reglamento”, sugirió. “Pero qué vamos a lanzar nosotros”, se preguntaron los presentes. “Un jamón”, resolvió Juan Arsenio, otro de los habituales del bar.

Fue así como nació una curiosa competición que no ha dejado de celebrarse y que, 28 años después, se ha hecho viral. Un vídeo colgado en la red corrió como la pólvora y ha puesto a Carrascosa de la Sierra de nuevo en el mapa.

Falta le hacía: “El pueblo no es que esté agonizando; es que está muerto”, reconoce Alfonso Calle a EL PERIÓDICO. Él mismo ya no reside allí: “Hay solamente 70 personas censadas, pero en realidad viven unas 40. Yo mismo resido en Madrid”, revela.

Madrid es, junto a la provincia de Barcelona, el principal enclave elegido por los carrascoseños que tuvieron que emigrar en los 60 y 70. Gente que se fue a trabajar a Badalona, a Molins de Rei, a Barberà del Vallès. Dejaron el pueblo casi vacío la mayor parte del año. Pero no olvidaron sus raíces y regresaban en verano. Lo hicieron los que emigraron, luego sus hijos, luego los hijos de sus hijos…

El jamón se recubre con telas para que no se dañe y pueda ser ingerido posteriormente con seguridad / Cedida

El campeonato original

Ellos son los que, a día de hoy, mantienen el 'Campeonato Mundial de lanzamiento de pernil'. Es así, con la forma catalana de 'jamón', como se denomina este campeonato que, a pesar de no ser el único en España (se celebra en otros pueblos de Jaén, Castellón o Cantabria), reivindica ser el original.

Talía Benedicto tiene 25 años y reside en Zaragoza. Es la presidenta de la Asociación Cultural Isabel de Cervantes, la entidad que mantiene con vida esta curiosa competición. Ella y el resto de la junta, veinteañeros todos, son hijos y nietos de aquellos que empezaron a emigrar hace ya medio siglo. Vuelven en verano y consiguen que de los 40 habitantes que residen todos el año, se pase a 400 o 500, según las cifras oficiales que maneja el Ayuntamiento de Carrascosa.

"La Asociación nació en 2004, pero nos hemos hecho cargo de ella hace un par de años porque iba a desaparecer. Nadie quería ocuparse y decidimos asumirla algunos jóvenes que residimos en Zaragoza o en Madrid", cuenta a este diario.

Carrera popular que se organiza en verano en Carrascosa de la Sierra / Cedida

Sin oposición

Lo hicieron de forma desinteresada y sin ningún ánimo de lucro. Igual que Celia Gómez, una mujer que vive en Madrid pero que ha asumido la alcaldía del pueblo, en cuyo pleno solamente hay dos concejales (contándola a ella): "Aquí no hay nada de oposición. Yo soy de Cuenca Ahora y el otro edil es del PSOE, pero nos entendemos para hacer cosas por el pueblo. Yo ahora, por ejemplo, estoy echando una mano en el bar”, explica a a este diario.

El ayuntamiento organiza la fiesta mayor de julio. Y la Asociación organiza la semana cultural de agosto, que es donde se enmarca el lanzamiento de jamón. Una disciplina que, en sus inicios, le valió a los creadores la vitola de locos: "La gente se acercaba pero para ver exactamente por qué estábamos tirando un jamón. Recuerdo que, tras el primer lanzamiento, el primero en llegar a la pieza no fue el que medía el tiro, sino un perro que olió que aquello era comida”, rememora ahora Alfonso Calle.

De rareza a símbolo del pueblo. Y la prueba de ello es que no solo se ha mantenido en el tiempo, sino que se ha visto ampliada: "También organizamos un lanzamiento de salchichón para los niños. Y este año hemos estrenado el lanzamiento de fuet para los más pequeños”, puntualiza Benedicto.

5,5 millones de visualizaciones

Una competición que, cosas de internet, se ha convertido en viral este mes: “Subimos unos vídeos a internet y nos encontramos con 5,5 millones de visualizaciones. Una locura”. Y como pasa con los virales, también llegan los bulos. “Hemos visto comentarios criticando que estemos desperdiciando la comida. Y eso no es verdad. Aquí no se tira nada”, aclaran desde la Asociación.

Al contrario: el jamón es el premio. Se envuelve con diferentes materiales (desde trapos a papel burbuja) para que no sufra daños internos. Y el que más lejos lo lanza, se lo come en casa: “Ese suele ser siempre Sergio García Moreno, que es el campeón de la mayoría de ediciones. El Rafa Nadal del lanzamiento de jamón”, concluye Alfonso Calle.

Sergio García, el campeón eterno de esta competición, el Rafa Nadal del lanzamiento de jamón / Cedida

¿Servirá esta viralización para poner a Carrascosa de la Sierra en órbita? La alcaldesa lo duda: "El pueblo tiene unos parajes preciosos, ríos, montes, una pedanía preciosa. Hay gente que viene a cazar y se enamora del sitio. Se organiza una carrera en la que han participado nombres muy potentes. Pero sigue siendo muy difícil llegar hasta aquí, porque no hay una carretera en condiciones. Faltan comercios, infraestructuras. Falta de todo en realidad".

Problemas que no son exclusivos de Carrascosa de la Sierra, sino de toda la España vaciada. Aquí, los hijos catalanes y madrileños de sus últimos pobladores resisten, cual aldea gala. Siguen viniendo en verano y se implican en mantener viva una curiosa tradición que ha impulsado la fama del pueblo por toda España. Otros pueblos, en que esa implicación no existe, están destinados a desaparecer si nadie lo remedia.