Más de 2,7 millones de niños españoles afrontan la vuelta al cole en riesgo de pobreza

Más de 2,7 millones de niños afrontan el regreso a las aulas en riesgo de pobreza y exclusión social, según ha denunciado Aldeas Infantiles SOS, que ha informado de que la organización ayuda durante todo el año a casi medio millar de alumnos a hacer frente el curso escolar en igualdad de condiciones. En una nota de prensa, Aldeas Infantiles SOS ha subrayado que el inicio del curso supone en España un gasto medio de 422 euros por estudiante, lo que representa "un enorme desafío para las familias en situación de vulnerabilidad". Estos 422 euros suponen una subida del 1,6 % respecto al curso anterior y baten, según la organización, un nuevo récord.

En opinión de Aldeas Infantiles la subida se debe al encarecimiento de los libros de texto y de los uniformes, pero también al auge de nuevos formatos como libros digitales o licencias mixtas, lo que evidencia la brecha tecnológica en el aprendizaje de los niños más vulnerables.

Situación de desventaja

A todo ello, dice la organización, se suma la falta de conectividad y accesos a dispositivos digitales en algunos hogares y los problemas para conciliar vida familiar y laboral. En muchas ocasiones, estos niños no pueden acceder a las actividades extraescolares, deportivas, culturales o sociales, lo que les sitúa en una situación de desventaja y dificulta su integración social.

Y todo ello repercute en resultados más bajos en los estudios, mayores tasas de absentismo y abandono escolar temprano con una alta probabilidad de repetir curso.

Aldeas Infantiles SOS proporciona libros, ropa y material escolar a familias en sus 32 centros de día ubicados en las comunidades de Catalunya, Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Baleares. Según datos de la organización, Aldeas Infantiles SOS facilita apoyo durante todo el año a 4.562 niños y 1.680 familias.

También suministra, en las situaciones más críticas, alimentos, ya sea de manera directa, mediante ayudas económicas o a través de comedores disponibles en varios de sus centros de día, así como artículos de primera necesidad. Y presta ayuda en el acceso a la educación de 0 a 3 años a niños en situación de vulnerabilidad en sus cinco centros de educación infantil.