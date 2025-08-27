La vuelta al cole más cara: las familias españolas gastan entre 1.220 y 8.300 euros por curso e hijo

Cada septiembre es una prueba para las economías domésticas tras los gastos de las vacaciones de verano, y en el caso de los padres, con una carga añadida, la de la vuelta al cole, que este año se anuncia como la más cara: el gasto medio por alumno se estima alrededor de los 500 euros. Esa es lo que los padres tendrán que pagar como mínimo por cada uno de sus hijos para iniciar este curso escolar, dado el incremento en los precios del 18% en los últimos tres años, tal y como han señalado a EFE organizaciones de consumidores, como OCU y CECU, y comparadores de precios.

Libros, uniformes y material, el kit básico

El coste de los libros de texto varía según el tipo de centro: 157 euros al año en los públicos, 253 euros en los concertados y 315 euros en los privados, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El uniforme de clase y el deportivo, habitual en la mayoría de los concertados en España y la mitad de los privados, supone una media de otros 181 euros al año, y el material escolar, 92. Solo en una mochila el gasto es de unos 29 euros, en un chándal 26, y en calzado deportivo más de 30 euros, según ha constatado la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

Matrícula, comedor, transporte...

Si el alumno usa el ordenador, ese kit ya se dispara porque habría que sumar otros 297 euros al año, y uno de cada cinco menores dispone de una tableta o un ordenador para uso escolar. Por eso, y ante el aumento del 2% de media en la vuelta al cole con respecto al año anterior, muchos padres han decidido recortar gastos en material porque la factura anual puede superar los 2.000 euros si se incluyen otras partidas como matrícula, comedor, transporte o actividades extraescolares.

El coste anual del curso puede variar considerablemente dependiendo del colegio. La media estimada es de 1.221 euros si es público, frente a los 3.444 de uno concertado y los 8.283 de uno privado, según una encuesta de la OCU a casi 700 padres y madres.

El peso de las cuotas mensuales

La matrícula y las cuotas son las partidas que más pesan en la factura escolar, salvo en la educación pública. Suponen el 42% del coste anual en un centro concertado (1.448 euros de media) y el 71% de un centro privado (5.898).

Si el escolar come en un colegio público habrá que sumar 107 euros al mes, 139 en uno concertado y 162 en privado, y si va a extraescolares unos 56 más al mes en colegios e institutos públicos, 78 en concertados y 100 en privados.

Ajustes y renuncias en las familias

Uno de cada cuatro españoles recortará en material escolar, y un 30% recurrirá a la segunda mano para ahorrar. En algunos hogares se tendrá que financiar con créditos rápidos esa vuelta al cole, como otros años, según señala la Federación de Consumidores CECU. Y eso, advierten, puede convertirse en "un desastre económico" por los intereses.

Desde CECU se insiste en que la educación es un derecho que las administraciones están obligadas a garantizar y que los centros no deberían exigir libros nuevos cada año ni imponer 'software' que implique comprar dispositivos costosos.