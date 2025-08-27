Tiempo
Protecció Civil emite un aviso por tiempo violento este miércoles en varias comarcas de Lleida
Última hora de la alerta naranja por lluvias intensas y tiempo violento en zonas de Catalunya, en directo
LLEIDA
Protecció Civil de la Generalitat ha emitido un aviso por tiempo violento este miércoles por la mañana en varias comarcas de Lleida, según ha informado en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.
Alerta de que en las próximas dos horas hay riesgo de precipitaciones con granizo por encima de los 2 centímetros y rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora en el Segrià y comarcas de Lleida, y pide extremar las precauciones.
Por otro lado, el Servei Meteorològic de Catalunya ha informado en 'X' que este aviso por tiempo violento es hasta las 08.40 horas de este miércoles; que hay posibilidad de ráfagas descendentes o tornados y que el grado de peligro es "máximo".
