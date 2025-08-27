Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 28 de agosto de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 28 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
  2. Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
  3. Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
  4. La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos
  5. El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
  6. Catalunya activa la alerta por lluvias intensas este miércoles y jueves
  7. Última hora de los incendios en España: avance 'descontrolado' del incendio de Zamora y nuevo fuego en Lugo
  8. De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: 'He asumido que no me volveré a enamorar

Vuelta a casa para los vecinos de cinco pueblos de Zamora en un día de optimismo contenido

Detenido en Motril (Granada) como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 54 años

La situación de los incendios en España mejora, aunque con reactivaciones que preocupan

Los reyes se vuelcan con los afectados en el Parque de Las Médulas de León tras los incendios

Sorteo Bonoloto del miércoles 27 de agosto de 2025

No teñirse las canas significa esto según la psicología

Dos detenidos por la agresión homófoba al grito de «maricones» ocurrida a principios de agosto en Pontevedra

