Un total de 20 personas están en prisión por provocar incendios en España

Un total de 20 personas están en prisión por incendios forestales en toda España, de las cuales 14 están cumpliendo condena o medidas de seguridad, según datos a 15 de agosto de este año referidos a los centros dependientes de la administración estatal. Los otros seis, según ha indicado a EFE fuentes de Instituciones Penitenciarias, se encuentran en prisión preventiva en espera de juicio. Son cifras que podrían incrementarse un poco estos días tras las decisiones judiciales que pudieran adoptarse con algunos de los detenidos este verano tras los incendios que asolan comunidades como Galicia, Castilla y León, Asturias o Extremadura.

Los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior en la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios elevan a 48 las personas detenidas por fuegos forestales por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde principios del pasado mes de junio y a otras 134 las investigadas.

Diferencias entre incendiarios y pirómanos

Esta misma semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expuso un plan de medidas contra los incendios forestales, entre las que figura la creación de un registro nacional de pirómanos. Pero los expertos diferencian claramente entre pirómanos e incendiarios, ya que los primeros suelen tener un trastorno de control de los impulsos. Su número es poco significativo y se caracterizan porque disfrutan contemplando el fuego, tienen un deseo irrefrenable de quemar e, incluso, las llamas llegan a excitarles sexualmente. Una patología muy excepcional, como subrayaron en su día expertos de la Guardia Civil.

El 60% de los incendios forestales se produce por imprudencias

Precisamente, hace unos años la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil puso en marcha una herramienta mediante un algoritmo matemático para contribuir al esclarecimiento de las causas de los incendios y que permitía perfilar a los posibles autores.

Así, esta herramienta, cuyo artífice era el entonces comandante Andrés Sotoca, arrojaba el retrato del incendiario: un hombre mayor de 46 años, adaptado, autónomo que vive del campo y sin antecedentes.

En ese análisis se reflejaba también que el 60% de los incendios forestales se produce por imprudencias, de las cuales el 38% son leves, es decir, fuegos accidentales en los que el autor asume su responsabilidad e, incluso, participa en la extinción. En las graves (el otro 22% de las imprudencias) el autor escapa del lugar y oculta su acción. Otro 20% de los incendios son los llamado "sin sentido" o patológicos; en torno al 10% se provocan para obtener un beneficio y un 4,7% por venganza. Se suman a estos grupos los pirómanos, que representan un pequeño porcentaje del total.