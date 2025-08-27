Joan Ramón Villalbí dirigirá la Agència de Salut Pública de Barcelona

El Ministerio de Sanidad ha cesado como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) a Joan Ramón Villalbí, que tras cinco años en este cargo pasará a ocupar el puesto de gerente de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),donde ya trabajó previamente.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el cese de Villalbí, que fue elegido en noviembre de 2020 por Salvador Illa para dirigir la delegación del Gobierno del PNSD, cuyo futuro responsable debe anunciar todavía el Ministerio de Sanidad.

Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, ha trabajado en la gestión y evaluación de servicios y programas de salud pública, adicciones y atención primaria.

Hoy Joan Villalbí deja el Plan Nacional sobre Drogas @PNSD para dirigir la Agència de Salut Pública de Barcelona. Gracias a su compromiso hemos luchado contra las adicciones e impulsado medidas clave contra alcohol, tabaco y otras drogas. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) August 27, 2025

Antes de liderar el PNSD, fue responsable del área de Calidad y Procesos en la Agència de Salut Pública de Barcelona; también es profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra, miembro del Consejo Editorial de las revistas Health Promotion International, Adicciones, Revista Española de Salud Pública, y Atención Primaria, así como del Comité de Expertos de Medicina Clínica.

Ha formado parte de distintas organizaciones y sociedades científicas, como la Sociedad Española de Epidemiología, el Consell Assessor sobre Tabaquisme, la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares, la Sociedad Catalana de Atención Primaria, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, el European Network for Smoking Prevention y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.

Su paso por el plan "ha logrado impulsar políticas clave, como el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y dar estabilidad presupuestaria y de personal a una institución clave en las políticas de prevención y control del daño relacionado con las drogas en nuestro país", ha resumido en sus redes sociales el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Para el número dos del Ministerio, "ha sido una suerte y un honor poder trabajar mano a mano con quien es un referente en el ámbito de la salud pública y las políticas de salud en nuestro país".

A partir de ahora, tras su marcha, "el Plan tendrá continuidad en las políticas llevadas a cabo y seguirá siendo además un referente en todo lo relacionado con la generación de datos que informen las políticas públicas, con estudios como el Edades y el Estudes", ha garantizado Padilla