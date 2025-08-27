La atención personalizada cambia la mirada de los pastores hacia el lobo: "Al principio lo queríamos muerto, pero ahora podemos convivir"

Marta Solà vive en una masía aislada entre Cistella y Lladó, en el Alt Empordà. Es la última casa habitada en esa montaña, rodeada de bosque y pendientes abruptas. El paisaje es idílico, pero hace dos años, su vida cambió cuando la Generalitat le confirmó que el animal que rondaba por allí no era un perro asilvestrado, sino un lobo. "Faltaban cabras y al principio no sabíamos qué pasaba, estábamos muy nerviosos", recuerda.

La primera baja llegó a pocos metros de su casa: "Vi un movimiento extraño, me acerqué y una cabra apareció con un mordisco delante de mí; el lobo es silencioso, no es como un perro, que muerde por todas partes". Durante más de 25 años, Solà había dejado al ganado de noche en los prados de delante de su casa. Con la llegada del lobo, esa rutina se rompió: "Tuvimos que empezar a cerrar al rebaño cada noche y esto te cambia la vida porque es un desgaste enorme, a mí me ha causado una lesión y mucho cansancio".

Marta Solà combina los GPS y un cercado rígido: "Todo ha mejorado. Nos han cuidado y nosotros también hemos cambiado la manera de hacer las cosas"

La Administración apareció pronto, pero no siempre de la manera más eficaz. "Vinieron los Agents Rurals y los de Forestal Catalana, pero había poca comunicación y se echaban las culpas unos a otros". A Solà, le dieron collares electrónicos para seguir al rebaño desde el teléfono móvil, aunque al principio le resultaron más una carga que una ayuda: "Veía puntos negros en la pantalla y no sabía cómo hacerlo funcionar, pero con el tiempo lo he aprendido". "Ahora el rebaño está más controlado, yo voy detrás gritando, para que el lobo me oiga", explica.

"Tenemos que intentar ser más abiertos de mente, pero la Administración debe ponerlo fácil" Marta Solà

El manejo se volvió mucho más complejo. "Cuando un grupito se separa es un desastre porque tienes que ir con linternas a buscarlo", lamenta. La Generalitat le ofreció perros, pero prefirió no aceptarlos, porque su manejo es complejo y costoso. Tampoco funcionaron las vallas eléctricas: "Eran un desastre porque las ovejas se te podían freír".

Después de mucho diálogo, encontró la medida ideal para ella, que combina los GPS y un nuevo cercado rígido: "Con estas vallas que nos hicieron delante de casa, todo ha mejorado". "Nos han cuidado, pero nosotros también hemos cambiado la manera de hacer las cosas", subraya.

Cambio de visión

El proceso no ha sido solo técnico, también mental. "Durante los primeros meses, al lobo, lo queríamos muerto", admite. "Era lo primero en lo que pensabas: hacer desaparecer al lobo; pero con el tiempo cambias de idea", sostiene. "Si protejo a mis cabras, el lobo puede estar". Ahora, hace meses que no tiene bajas: "Hemos tenido que hacer un cambio radical, pero funciona". Para Solà, la clave está en no aplicar "recetas generales". "No se pueden dar las mismas soluciones a todo el mundo, se necesita un seguimiento personalizado para que haya éxito", concluye.

"No se pueden dar las mismas soluciones a todo el mundo, se necesita un seguimiento personalizado para que haya éxito"

Su mirada se ha transformado. "Estos animales hacen una función, ya no estamos como hace 100 años, cuando el lobo venía y te lo destrozaba todo". "Ahora hay compensaciones y hay fórmulas para defenderse", considera. "Tenemos que intentar ser más abiertos de mente, pero la Administración debe ponerlo fácil", reclama. "Antes aquí había 70 masías y ahora quedamos cuatro; si no hay nada, ¿por qué no puede haber un lobo?", se pregunta.

Casos complicados

La situación de Solà no tiene nada que ver con la de Josep, otro pastor situado a pocos kilómetros de su casa: "Él hace un manejo totalmente distinto, por este motivo es imprescindible permitirnos el lujo de analizar cada caso".

En Rupit, cerca del macizo de Collsacabra, Marta Fatjó, con un rebaño de más de 900 ovejas, todavía no ha encontrado una solución y asegura estar "al límite". Ha aplicado todos los métodos de prevención que le ha indicado la conselleria, pero no han funcionado y los ataques han continuado, aunque ahora hace tiempo que no sufre ninguno. Calcula que ya ha perdido más de 60.000 euros. "Mi hijo dedica 30 horas semanales solo a las medidas de protección", denuncia.

Las vallas eléctricas han provocado que algunas ovejas queden atrapadas: "Necesitamos varios cercados fijos y grandes, pero nos dicen que los costeemos nosotros y que luego ya nos abonarán el dinero". "Nosotros entendemos que debe ser posible convivir, pero nos tienen que ayudar de verdad; si no, es imposible", zanja.