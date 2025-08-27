La Escolania de Montserrat empieza el curso con 40 'escolans' y una agenda de 13 conciertos fuera de la abadía

La Escolania de Montserrat ha presentado este miércoles los detalles del nuevo curso 2025-2026, que arrancará el 4 de septiembre con una cuarentena de 'escolans', 7 de los cuales se incorporan este año. Una de las novedades destacadas del nuevo curso es el relevo en la dirección musical del coro, que pasa a manos de Pau Jorquera, que hasta ahora llevaba la subdirección. Jorquera ha dicho que afronta este reto "con mucho respeto" y que es una "gran responsabilidad". Los 'escolans' cantarán este nuevo curso un total de 434 veces en los servicios litúrgicos del santuario y ofrecerán 13 conciertos fuera de la abadía, algunos de ellos en el extranjero en lugares como Bruselas, Roma y Hungría. En este sentido, Jorquera ha dicho que la Escolanía trabaja a un nivel "casi profesional".

Aunque el nuevo curso en la Escolania de Montserrat se iniciará oficialmente el día 4 de septiembre, desde el domingo 24 de agosto los escolanes ya están plenamente inmersos en los ensayos del coro. De hecho, tal como ha explicado el nuevo director musical, Pau Jorquera, el nuevo curso arranca con un ritmo "muy estimulante", ya que la primera semana de septiembre la Escolanía participará en un concierto en Bruselas en el marco de la exposición sobre el milenario de Montserrat que acogerá el Parlamento Europeo del 2 al 4 de septiembre.

Los 'escolans' cantarán este curso un total de 434 veces en los servicios litúrgicos del santuario

El de Bruselas no será el único concierto que la Escolania realizará en el extranjero, sino que en los próximos meses el coro de voces blancas actuará en lugares como la iglesia de Sant’Anselmo all’Aventino en Roma y también realizará una gira de cuatro conciertos por diferentes municipios de Hungría. En total, la Escolanía ofrecerá 13 conciertos fuera del recinto de Montserrat —tanto en Catalunya como en el extranjero— y participará parcialmente en 7 más. Estas actuaciones se sumarán a las 434 veces que los escolanes cantarán en los servicios litúrgicos del santuario. Esto hace, según Jorquera, que el coro de la Escolania trabaje a un nivel "prácticamente profesional".

Relevo en la dirección musical

Una de las novedades destacadas de este nuevo curso es el relevo en la dirección musical de la Escolania. Pau Jorquera —hasta ahora subdirector— sustituye a Llorenç Castelló, que ha sido director del coro durante los últimos 11 años. Por su parte, Josep Miquel Mindan se incorpora como subdirector del coro de la Escolania.

Jorquera ha dicho que es una "gran ilusión" para él asumir la dirección del coro y ha afirmado que el encuentro con los escolanes ha sido "fácil". "Poder formar parte de una cadena de directores y pedagogos que han sido maestros es un gran honor y quiero agradecer a la comunidad que me haya hecho esta propuesta", ha destacado.

Jorquera ha explicado que su intención no es hacer cambios destacados en el sentido de ruptura, sino que su trabajo será de "continuidad". "Quizá sí que introduciré mi lenguaje y mi idea de lo que imagino que debe ser el sonido de la Escolania, pero más bien siento que no debo hacer ningún gran cambio sino intentar ser digno de formar parte de esta institución y de esta cadena", ha subrayado.

Siete nuevos 'escolans'

La Escolania de Montserrat, con más de 700 años de historia, iniciará el curso el 4 de septiembre con una cuarentena de alumnos. En concreto, este curso 2025-2026 se incorporan 7 alumnos nuevos: 6 en 4º de Primaria y uno en 5º. El prefecto de la Escolania, Eferem de Montellà, ha recordado que la Escolanía está formada por alumnos que van desde 4º de Primaria hasta 2º de ESO. El prefecto ha explicado que habitualmente las cifras de la Escolania se han situado entre los 40 y 50 alumnos, pero ha dicho que desde la pandemia el movimiento de nuevos escolanes "ha sido más bajo". Aun así, ha comentado que el año pasado entraron 14 nuevos y este año 7.