Una treintena de empresas de aparcamiento operan de forma irregular en el aeropuerto de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra advierten que una treintena de empresas de servicios de aparcamiento que operan en el aeropuerto de Barcelona-El Prat incumplen de forma sistemática el contrato con los clientes, según ha avanzado 3Cat y ha confirmado el cuerpo policial a la agencia ACN. Estas empresas prometen aparcar los vehículos en áreas cubiertas y vigiladas y, en cambio, los dejan en zonas de polígonos o centros comerciales cercanos al aeropuerto, con una oferta que llega a bajar hasta un tercio los precios respecto a las compañías que sí cumplen las condiciones de vigilancia acordadas. Algunos clientes recuperan los coches con muchos más kilómetros, rayados u otros desperfectos. Los Mossos han realizado dos controles este mes para detectar esta actividad y tienen previsto mantenerlos.

Los clientes que contratan estas empresas falsas pueden llevarse sorpresas y problemas al recuperar los coches a la vuelta del viaje. En una ocasión, incluso, el vehículo se utilizó para cometer un robo violento en Martorell mientras el cliente de la empresa pensaba que estaba aparcado y vigilado.

Los clientes de estas empresas, que ofrecen párking en los alrededores del aeropuerto a precios más bajos, pueden llevarse sorpresas

Los controles de los Mossos para detectar esta actividad fraudulenta son conjuntos con la Policía Nacional e Inspección de Trabajo, ya que los trabajadores que se llevan los coches pueden no tener ningún tipo de contrato con la empresa, encontrarse en situación irregular y/o no tener permiso de conducir en España.

Los Mossos d’Esquadra también están realizando estos días controles a los vehículos de transporte con conductor (VTC) para comprobar que tienen la licencia correspondiente para operar en el aeropuerto y en el área metropolitana de Barcelona.

Estos controles se enmarcan en un plan impulsado por el Departament d'Interior para reforzar la seguridad en el aeropuerto de El Prat con más efectivos de los Mossos ante el aumento de delitos en la infraestructura, en paralelo al incremento de pasajeros. Tras un análisis para identificar actuaciones prioritarias, los responsables de seguridad pusieron el foco en los hurtos, entre otros delitos, y en el último año las cámaras de vigilancia en el aeropuerto han pasado de 3.000 a 5.000.