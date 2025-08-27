Detenido un hombre en Motril (Granada) como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 54 años

Un hombre ha sido detenido en la localidad granadina de Motril en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 54 años. Así lo han confirmado fuentes policiales, que señalan que el varón está detenido como presunto autor de un homicidio y que se investigan las circunstancias del suceso.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas de la mañana del domingo una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero de Motril, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de Granada, donde falleció.

La Policía Nacional ha confirmado que, tras lo sucedido, el hombre, pareja de la mujer fallecida, ha sido detenido como presunto autor de un homicidio. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta.

Según las mismas fuentes, tras lo sucedido, el hombre, expareja de la mujer fallecida, fue detenido por su presunta vinculación con un caso de violencia en el ámbito familiar, y este miércoles ha pasado a disposición judicial. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta, y se ha solicitado a la autoridad judicial que se decrete secreto de sumario sobre la misma.

Tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior.

Además, han explicado que sobre el ahora detenido pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su expareja, muerta en el marco de este suceso que podría así tratarse de un nuevo caso de violencia de género, a expensas de lo que determine la investigación.

Prisión provisional

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido, que tenía una orden de alejamiento de la víctima.

El hombre ha pasado este miércoles a disposición de la autoridad judicial, en dicho juzgado de Granada, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han detallado que se investigan en este caso presuntos delitos de homicidio y quebrantamiento.