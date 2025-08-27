El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

La CHE previene de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en la cuenca del Ebro ante los avisos de tormentas

La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos este domingo 24 de agosto como consecuencia de las precipitaciones que se esperan a lo largo de la jornada y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a emitir varios avisos amarillos y de nivel naranja con el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) y Catalunya.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.