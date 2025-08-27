La escuela catalana cierra 'in extremis' las plantillas de profesores con las últimas adjudicaciones

Miles de familias catalanas no solo cuentan los días que faltan para la vuelta al cole y con ella el regreso a la rutina mientras hacen malabares para 'colocar' -y entretener- a sus criaturas hasta el esperado lunes 8 de septiembre. También miran de reojo sus teléfonos móviles a ver si llega el ansiado correo de la escuela con la información sobre quién será el tutor de sus hijos el próximo curso. Un correo que, con seguridad, las familias de la escuela pública catalana no recibirán hasta la semana que viene, la primera de septiembre, no solo porque es la fecha en la que reabren los colegios -aunque aún sin niños-, sino porque, a día de hoy, en ocasiones ni siquiera las propias direcciones saben aún quién serán los tutores de todos los cursos. Como sucede todos los veranos, las plantillas aún se están cerrando.

Esta semana se está haciendo con una doble tanda de adjudicaciones de plazas: este martes -con las pocas vacantes que quedaron por cubrir tras las polémicas adjudicaciones del mes de julio: jubilaciones, maestros del País Valencià que dejan su plaza en Catalunya para regresar a sus casas...- y este jueves, con las primeras sustituciones de las bajas ya comunicadas (bajas médicas largas, permisos por maternidad o cuidados, compactación de reducciones de jornada...).

La repetición de las adjudicaciones a mediados de julio cambió la destinación de casi 3.000 docentes y forzó una comparecencia de la consellera en el Parlament

Tras la doble tanda de nombramientos de esta semana -1.319 este martes- las plantillas de las escuelas e institutos deberían quedar prácticamente cerradas para arrancar motores con normalidad el próximo lunes 1 de septiembre, algo que se antojaba difícil en los primeros momentos de la crisis abierta a medidos de julio, cuando la Conselleria d'Educació anunció que debía repetir las adjudicaciones de verano, en las que había 57.000 plazas en juego, una repetición que se cerró con la modificación en la destinación de 2.898 docentes (un 5% de los que concursaban), pero que dejó muy mal sabor de boca tanto en las direcciones, que debían rehacer los horarios -tarea nada sencilla- como, sobra decirlo, en los propios docentes afectados.

"Error deliberado"

El caos fue provocado, según explicó la propia consellera Esther Niubo en sede parlamentaria, por la "decisión unilateral" del desde entonces destituido subdirector general de plantillas, Enric Trens, de adjudicar "de forma deliberada" 878 plazas a interinos que debían ser para funcionarios según lo acordado. Pese a la no precisamente pequeña crisis que el asunto desencadenó, las nuevas adjudicaciones se publicaron en tres días y -también gracias a las vacaciones de por medio- la cosa no fue a mayores.

La gran incógnita es: ¿se estabilizarán, al fin, las plantillas en escuelas e institutos? La respuesta no es sencilla

La gran incógnita para las familias es ahora... tras este gran proceso de macrooposiciones -en el que miles de profesores interinos han pasado a ocupar ya plaza de funcionarios-, ¿se estabilizarán, al fin, las plantillas en escuelas e institutos, cuyo baile de docentes ha sido especialmente reseñable estos años de macrooposiciones? La respuesta no es sencilla. En principio debería ser que sí, pero de forma cíclica -cada año, según se comprometió la conselleria- seguirá habiendo concurso de traslados y muchos maestros concursarán para acercarse a casa o ir a un centro que les encaje más a sus necesidades o expectativas, ya que, aunque los nuevos funcionarios hayan elegido una lista de centros, no siempre les ha tocado aquel que querían.

Clam Educatiu defiende que si los equipos directivos no pueden seleccionar a sus profesionales "es imposible garantizar la máxima calidad y coherencia de un proyecto educativo"

En ese sentido, desde el colectivo docente Clam Educatiu defienden que "los centros públicos deben tener la capacidad de seleccionar adecuadamente al equipo, velando porque este proceso se lleve a cabo con garantías que aseguren una selección justa y transparente de los profesionales". "La calidad de los proyectos educativos depende, en gran medida, del profesorado que los conforma y, si no se pueden seleccionar estos profesionales, es imposible garantizar la máxima calidad y coherencia de un proyecto educativo", señalan.

Disparidad de criterios

Los sindicatos de profesores y maestros tienen un relato completamente opuesto y piden derogar tanto el decreto de plantillas como el decreto de autonomía de centros y exigen "más transparencia".

"No puede ser que los funcionarios tengan que hacer sus peticiones de plaza a ciegas por la falta de información", apunta Mar Castro, secretaria de organización de CCOO Educació, quien apunta también la necesidad de desbloquear "todas las plazas perfiladas".