La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia

Protecció Civil ha pedido extremar la prudencia ante el temporal de lluvia que se espera en Catalunya, dado que las previsiones de lluvia han empeorado. Para este miércoles, se espera que los chubascos puedan superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora en la mitad noroeste del territorio, especialmente en las comarcas del Pirineo, Prepirineo leridano y las comarcas de Poniente. En cuanto al jueves, se ha incrementado la probabilidad de superar ese umbral de riesgo sobre todo en el Litoral y Prelitoral Central y Norte.

El Servei Meteorològic de Catalunya prevé que se puedan acumular más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. Por ahora, ni el 112 ni los Bomberos han recibido ninguna incidencia, pero recomiendan evitar acercarse a zonas inundables.

Las zonas donde se está centrando más la vigilancia son especialmente el Pirineo y Prepirineo, porque hay pequeños cauces de ríos que pueden aumentar su caudal. De cara al jueves, la intensidad se trasladará al litoral y prelitoral central.

En una atención a los medios en el Departamento de Interior y Seguridad Pública para explicar la activación de la alerta del plan Inuncat, la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha precisado que el aviso del Servicio Meteorológico para este miércoles es un nivel de 3 sobre 6 y para el jueves de 4 sobre 6. "Esta intensidad puede ser de hasta 40 litros en 30 minutos, puntualmente intensos y pueden darse puntos donde la precipitación sea muy intensa acompañada de granizo y piedra, con rachas de viento", ha añadido.

No obstante, ha explicado que el episodio no será "extenso" ni "generalizado en todo el territorio" como lo fue el de mediados de julio. "Pero debemos estar atentos y si fuera necesario, en alguna zona, porque se den las circunstancias de que se agrava o que hay algún suceso, también haríamos ese aviso", ha añadido.

"Comienza este miércoles en esta zona del oeste y para este jueves esperamos que sea en esta zona más las comarcas de Girona. Por lo tanto, no tiene una intensidad continuada en los mismos puntos, sino que esperamos que esta precipitación vaya pasando", ha expresado. Una vez más, ha reclamado prudencia y evitar zonas próximas a los cauces de ríos, arroyos y barrancos, así como espacios donde se pueda acumular agua o bajar "con cierta intensidad".

La alerta se hace pública después del Comité Técnico del plan Inuncat celebrado esta mañana de este miércoles, donde todos los organismos implicados han compartido las previsiones y actuaciones que llevarán a cabo. La Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han incrementado la vigilancia en sus cuencas por el aumento repentino de torrentes y arroyos. Por su parte, los Agentes Rurales han intensificado la vigilancia y las actuaciones de control y señalización cerca de zonas inundables, y han aumentado la vigilancia de incendios producidos por rayos.