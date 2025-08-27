Catalunya tendrá un escuadrón de voluntarios para ayudar a los ganaderos afectados por el lobo

El regreso del lobo a Catalunya, tras más de un siglo desaparecido, ha reabierto un viejo conflicto. Para los defensores de la biodiversidad, el lobo es un símbolo de recuperación ecológica. Pero para muchos ganaderos, en cambio, se trata de un problema añadido a una actividad ya precaria. ¿Es posible compatibilizar la presencia de este gran depredador con la actividad ganadera? "La ventaja que tiene Catalunya para afrontarlo es que todavía hay pocos ejemplares y que la única hembra presente no se ha reproducido", sostiene Àlex de Juan, de la asociación Valor Natura.

En concreto, según los datos que maneja el Govern, en 2024, se identificaron oficialmente seis lobos, de los cuales cinco eran machos y uno hembra. Sin embargo, las evidencias indican que había entre cuatro y cinco animales adicionales que no se llegaron a identificar. El balance de este año aún no se ha cerrado pero el censo será similar. Este escenario, según consideran el cuerpo de Agents Rurals y la dirección general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, facilita "una gestión quirúrgica y detallada".

En 2024, el Govern identificó a seis lobos, de los cuales cinco eran machos, pero hay evidencias de que habría otros cuatro o cinco ejemplares más

Aun así, para lograr la complicada coexistencia, no bastan cercados eléctricos ni perros mastines: "Se requieren recursos económicos, empatía hacia los pastores y determinación política". En ese contexto, el Ejecutivo catalán impulsará una red de voluntarios que dará apoyo directo a los ganaderos y pretende convertirse en una pieza clave para favorecer el equilibrio entre la fauna salvaje y la actividad rural.

"Los ganaderos prefieren escuchar a alguien cercano y conocedor del territorio antes que a un representante de la Administración" Àlex de Juan — Portavoz de la asociación Valor Natura

La iniciativa ya la ha puesto en marcha en fase de pruebas la entidad Valor Natura, con el apoyo de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco. El piloto se ha iniciado en la comarca del Moianès. No obstante, la secretaría de Transició Ecològica está dispuesta a potenciar ese modelo y extender esta estructura.

Inspiración francesa

"Los ganaderos prefieren escuchar a alguien cercano y conocedor del territorio antes que a un representante de la Administración", explica De Juan. Esta afirmación es uno de los puntos de partida de la propuesta. "Necesitamos gente de confianza de cara a los pastores que colabore para que las estrategias de defensa ante el lobo sean eficaces", añade el portavoz de Valor Natura.

El plan se inspira en el modelo francés, aunque con algunas diferencias. En el país vecino, el Gobierno ha lanzado una línea de ayudas muy potente. Fuentes conocedoras de la coordinación entre Generalitat y ganaderos plantean que en Catalunya, además de ofrecer subvenciones para las medidas de autoprotección, se puede trabajar codo con codo con cada pastor afectado para facilitar la solución más adecuada (y personal) en cada caso. Este sistema serviría para saber qué acciones funcionan mejor en cada tipo de explotación de cara el futuro, en caso de que haya cada vez más lobos.

Una explotación de cabras protegida por un cercado, en el Alt Empordà. / DAVID APARICIO FITA

Pero aparte de las ayudas y las compensaciones por las cabras y ovejas muertas, Francia dispone también de esta red de voluntarios que realizan un seguimiento cercano y que transmiten la información a la Office Français de la Biodiversité (oficina de la biodiversidad). El proyecto lo lleva a cabo la plataforma Ferus. Valor Natura ya ha empezado a dar los primeros pasos en esta dirección.

Un buen ejemplo es lo que sucedió en la comarca del Moianès hace dos años, cuando se detectó a un ejemplar. Personas de la zona en defensa del medio ambiente buscaron soluciones junto con los ganaderos para acercarse a una coexistencia sostenible. A día de hoy, aunque aquel lobo ya no se encuentra en la comarca, ganaderos como Andreu Padrisa (de la quesería Montrbú) siguen tomando precauciones. "Es clave que las medidas se puedan aplicar también en territorios en los que el lobo todavía no ha hecho daño", comenta De Juan. "Con una buena gestión, el lobo puede depredar ovejas, sí, pero las consecuencias son mucho menores", opina.

Pagos rápidos

Otra asignatura pendiente es la celeridad en los pagos por bajas. Los ganaderos denuncian que la Generalitat tarda demasiado en tramitar las compensaciones, un reflejo de los tiempos lentos de la maquinaria pública que generan incertidumbre y dificultades económicas a quienes dependen de la actividad ganadera para subsistir.

En caso de que un lobo siga provocando daños en una zona pese a poner en marcha acciones de prevención, ¿se puede plantear la eliminación de un ejemplar? En Francia ya se actúa de esta forma y algunas comunidades autónomas del norte de España, con la rebaja de la protección del lobo en la Unión Europea, plantean lo mismo. Pero en Catalunya no se ha llegado a este punto.

En Francia, existe la figura del 'lieutenant de louveterie' o 'louvetier' (intendente de lobatería). Es una persona privada que en época de Luis XI, en 1471, se dedicaba a eliminar los lobos de una región concreta. En 1977, con el regreso del lobo, el Estado francés recuperó esta función desde otro enfoque. Se trata de alguien que, de forma voluntaria, actúa como auxiliar de la Administración en materia de fauna salvaje y que, en caso de un conflicto irresoluble, cuando ya se ha intentado todo, puede eliminar a un ejemplar con la autorización de la oficina de biodiversidad.