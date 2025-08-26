Yadvinder Malhi, especialista en bosques tropicales, recibe el Premio Ramon Margalef 2025

El científico británico Yadvinder Malhi ha sido distinguido con el 21º Premio Ramon Margalef de Ecología, que concede anualmente la Generalitat de Catalunya. El jurado ha reconocido su aportación decisiva a la integración de la ecología de los ecosistemas en las ciencias de la tierra, con especial atención al estudio de los bosques tropicales en un contexto marcado por el cambio ambiental y la pérdida de biodiversidad.

Los expertos han subrayado que Malhi ha sabido abordar la complejidad de estos ecosistemas combinando diferentes metodologías y articulando de forma innovadora las perspectivas funcionales y de biodiversidad. También han destacado su capacidad para impulsar redes internacionales de investigación a largo plazo, gracias a las cuales se han generado datos clave sobre la dinámica de los bosques tropicales bajo presión humana, cuestionando visiones previas que apenas estaban respaldadas empíricamente.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacado su labor para "proteger a los ecosistemas ante la crisis climática" y ha subrayado la importancia de aplicar herramientas como los presupuestos de carbono que ya ha presentado el Govern para tratar de reducir la contaminación.

Recuperar la naturaleza

Nacido en High Wycombe (Reino Unido), Malhi es profesor de Ciencia de los Ecosistemas en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford. Desde esta institución coordina un amplio programa de investigación sobre bosques tropicales y sabanas en Asia, África, la Amazonia y los Andes. Además, ha impulsado una red internacional que recopila información sobre el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con la biodiversidad. Sus líneas de trabajo recientes se han ampliado a ecosistemas marinos, templados y árticos, con especial interés en el papel de los animales en la configuración del funcionamiento ecológico.

Malhi dirige también el Leverhulme Centre for Nature Recovery, un centro multidisciplinar que estudia los retos sociales, políticos, culturales y financieros de la recuperación de la naturaleza, tanto en el Reino Unido como en los trópicos. Es autor o coautor de más de 550 publicaciones científicas.

Creado en 2004, el Premio Ramon Margalef de Ecología distingue trayectorias científicas y descubrimientos que contribuyen de manera significativa al avance del conocimiento ecológico o al desarrollo de herramientas teóricas para la gestión de los recursos naturales, el territorio o el mar. El galardón está dotado con 80.000 euros.