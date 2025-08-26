Medio ambiente
Yadvinder Malhi, especialista en bosques tropicales, recibe el Premio Ramon Margalef 2025
Carlos M. Herrera, biólogo: "Crear una zona húmeda artificial junto al aeropuerto de Barcelona es un chiste"
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El científico británico Yadvinder Malhi ha sido distinguido con el 21º Premio Ramon Margalef de Ecología, que concede anualmente la Generalitat de Catalunya. El jurado ha reconocido su aportación decisiva a la integración de la ecología de los ecosistemas en las ciencias de la tierra, con especial atención al estudio de los bosques tropicales en un contexto marcado por el cambio ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Los expertos han subrayado que Malhi ha sabido abordar la complejidad de estos ecosistemas combinando diferentes metodologías y articulando de forma innovadora las perspectivas funcionales y de biodiversidad. También han destacado su capacidad para impulsar redes internacionales de investigación a largo plazo, gracias a las cuales se han generado datos clave sobre la dinámica de los bosques tropicales bajo presión humana, cuestionando visiones previas que apenas estaban respaldadas empíricamente.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacado su labor para "proteger a los ecosistemas ante la crisis climática" y ha subrayado la importancia de aplicar herramientas como los presupuestos de carbono que ya ha presentado el Govern para tratar de reducir la contaminación.
Recuperar la naturaleza
Nacido en High Wycombe (Reino Unido), Malhi es profesor de Ciencia de los Ecosistemas en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford. Desde esta institución coordina un amplio programa de investigación sobre bosques tropicales y sabanas en Asia, África, la Amazonia y los Andes. Además, ha impulsado una red internacional que recopila información sobre el funcionamiento de los ecosistemas y su relación con la biodiversidad. Sus líneas de trabajo recientes se han ampliado a ecosistemas marinos, templados y árticos, con especial interés en el papel de los animales en la configuración del funcionamiento ecológico.
Malhi dirige también el Leverhulme Centre for Nature Recovery, un centro multidisciplinar que estudia los retos sociales, políticos, culturales y financieros de la recuperación de la naturaleza, tanto en el Reino Unido como en los trópicos. Es autor o coautor de más de 550 publicaciones científicas.
Creado en 2004, el Premio Ramon Margalef de Ecología distingue trayectorias científicas y descubrimientos que contribuyen de manera significativa al avance del conocimiento ecológico o al desarrollo de herramientas teóricas para la gestión de los recursos naturales, el territorio o el mar. El galardón está dotado con 80.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: 'He asumido que no me volveré a enamorar
- Los bomberos atienden una treintena de incidentes por lluvia, la mayoría en Badalona y Santa Coloma
- ¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas