España ha perdido casi 400.000 alumnos de Infantil en 15 años

España afronta una nueva vuelta al cole marcada, un curso más, por la caída de la natalidad que se refleja en un descenso del alumnado de Educación Infantil (3 a 5 años). Desde el curso 2014-2015 al curso 2024-2025, se ha producido un descenso del 22,7% de alumnos de esta edad, lo que supone 317.000 niños y niñas menos en una década. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, desde el curso 2010-2011, el país ha perdido casi 400.000 alumnos (362.000 alumnos concretamente): pasando de 1.440.607 alumnos de hace 15 años a la previsión de 1.078.403 para este curso 2025-26 que empieza en dos semanas.

España ha pasado de 1.440.607 alumnos del curso 2010-11 a la previsión de 1.078.403 para este curso 2025-26

Los expertos coinciden que este dato es un aviso para replantear las políticas educativas de etapas posteriores y una "oportunidad" para aprovechar el ajuste y "reforzar la calidad, la innovación pedagógica y la atención a la discapacidad". Concretamente, reducir las ratios de alumnos por aula y mejorar así la calidad de la enseñanza, uno de los retos pendientes del sistema educativo. Así lo plantea el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Ismael Sanz en un reciente artículo publicado en Funcas, bajo el título 'El continuo descenso de alumnado en el segundo ciclo de infantil en España recae en mayor medida en la enseñanza pública'.

Asturias está a la cabeza en España de las comunidades que más alumnos de Infantil han perdido, con una caída del 31,4%

El economista se fija para su investigación en la franja del segundo tramo de educación infantil al ser un "termómetro demográfico" muy significativo pues tiene una tasa de escolarización del 95% y permite ver de forma prematura los efectos de la caída de la natalidad. En general, en España los alumnos de 3 a 5 años han bajado un 22,7% en los últimos diez años.

Catalunya ha perdido 181.608 alumnos en una década, cifra que supone un descenso del 23,2%

El autor, a partir de datos oficiales, alerta de que la tendencia no desacelera, pues "sólo en el último año, el número de estudiantes de 3 a 5 años se ha reducido en más de 28.000 (-2,7%), una cifra en línea con el ritmo de descenso registrado en la última década".

El artículo concluye también que el ajuste demográfico teniendo en cuenta la última década afecta a todas las comunidades autónomas, aunque con diferente intensidad. Asturias (-31,4%) y Cantabria (-30,6%) presentan los descensos más acusados, mientras que Baleares (-12,4%) y Murcia (-16,3%) han mostrado una caída más moderada. En la ciudad autónoma de Ceuta el descenso es del 40,9%. Hay que recordar que en Ceuta y Melilla las competencias educativas recaen directamente sobre el Gobierno central.

Catalunya está situada a mitad de la tabla autonómica. Según estos en los últimos 10 años Catalunya ha perdido 181.608 alumnos de Infantil, cifra que supone un descenso del 23,2%. En Catalunya, la caída de la natalidad impactará por primera vez en todos los cursos de la educación obligatoria, de Infantil 3 a cuarto de ESO: el curso escolar 25-26 arrancará con 30.956 alumnos menos en el conjunto del sistema.

Sanz explica que el sistema educativo español afronta "una transformación silenciosa, pero de gran calado", algo que se ve en los datos de matrícula con una "continuidad y profundidad del descenso de la matriculación, especialmente en las primeras etapas educativas". El profesor defiende que la situación que se avecina puede verse como una oportunidad al implicar "retos de planificación de recursos, reorganización de plantillas y necesidad de adaptación de la oferta educativa a una realidad demográfica nueva".

Se refiere a que la reducción de los grupos "pueden mejorar la calidad del aprendizaje", según diversos estudios. "Disminuir el número de alumnos por clase reduce las disrupciones en el aula y mejora la satisfacción tanto de docentes como de estudiantes", dice. "El impacto es especialmente relevante en los primeros años de escolarización y en entornos desfavorecidos, donde los beneficios de una atención más individualizada son mayores y las desigualdades pueden ser abordadas de manera más eficaz".

Si se miran por separado los datos de la pública y la concertada/privada, la tendencia general en España es que la red pública sufre más la caída de la natalidad. Una caída que es general en todas, incluso en comunidades que crecen en población y están alejadas del fantasma del envejecimiento.