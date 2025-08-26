Una tesis doctoral aborda el abandono escolar en FP: “Los profesores deben ser más comprensivos con los alumnos y trabajar con ellos”

Una tesis doctoral, presentada esta mañana en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) por Arturo García de Olalla Gutiérrez, ha puesto el foco en la alta tasa de abandono escolar en los cursos de Formación Profesional (FP) en ciclos de grado básico y medio en España, y concretamente en Baleares. Para ello, se ha centrado especialmente en el papel de los profesores mediante "los estilos de enseñanza y el sentimiento de autoeficacia" a la hora de motivar al alumnado. Asimismo, añade que, en su tesis, "hemos utilizado el rendimiento académico como indicador de probabilidad porque hay bastantes autores que afirman que hay una relación entre esta variable y el abandono escolar".

Según García, ambos factores "influyen directamente en el rendimiento académico y el abandono del alumnado en el sistema educativo". De hecho, advierte que los estilos de enseñanza más controladores, es decir, aquellos en los que el docente solamente explica y no es más comprensivo con el alumno, pueden incluso perjudicar "la motivación y los resultados académicos de los estudiantes, generando efectos negativos e incrementando las posibilidades de abandono". Por otro lado, el investigador ha observado en su tesis que "los estilos más participativos no siempre tienen un impacto positivo en el rendimiento académico, en contradicción a algunos expertos internacionales".

El estudio también revela que el sentimiento de 'autoeficacia docente', que se explica como "la percepción de su propia capacidad para enseñar e intervenir en el aula", debe estar relacionado con las ideas de enseñanza y el vínculo entre los docentes y alumnos. Sin embargo, en algunos casos, aunque el profesorado se considere altamente eficaz en sus explicaciones, "no se corresponde con la sensación de los estudiantes", lo que implica que el rendimiento académico disminuya. Para evitarlo, García propone la necesidad de establecer "una comunicación fluida entre alumnos y docentes y que exista una relación profunda entre ambos".

Este proyecto de investigación ha sido dirigido por las doctoras Maria Tugores, Carme Pinya y Francisca Salvá, tres docentes de la UIB. Además, concluye afirmando la hipótesis inicial sobre que el profesorado de FP tiene "un papel determinante en el éxito académico y la permanencia o no del alumnado" en estos cursos. Por tanto, cabe "apostar más por prácticas educativas adaptadas a las necesidades reales de los estudiantes".

"Si el alumnado tiene la oportunidad, decide abandonar"

García también apunta que el abandono escolar en FP está muy condicionado por el contexto laboral español, donde en muchos casos "no se exige una alta cualificación para acceder a un empleo", especialmente en regiones como Baleares. “Si el alumnado tiene la oportunidad de trabajar sin terminar los estudios, decide abandonar”, explica.

En cuanto al futuro del abandono escolar en España, el investigador se muestra cauto, recordando que recientemente ha entrado en vigor una nueva legislación en materia de FP. “Habrá que esperar a ver los resultados a lo largo del año”, afirma.

Como mensaje final al profesorado, García anima a los docentes de FP a adoptar una actitud más comprensiva y colaborativa con su alumnado. Opina que, en España, "a menudo se asocia la FP con el alumnado con más problemas, por lo que el profesorado debe ser pedagógico y estar dispuesto a escuchar y trabajar con ellos”.