SpaceX suspende de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de Starship debido al mal tiempo

La empresa aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, suspendió de nuevo el décimo lanzamiento de prueba de la nave Starship, previsto este lunes por la noche desde la ciudad de Starbase, en el sur de Texas (EE.UU.), debido al mal tiempo.

"Abandonamos la prueba de vuelo de hoy debido al clima. El equipo de Starship está determinando la siguiente mejor oportunidad para volar", indicó SpaceX en su cuenta de X poco después de cumplirse la cuenta regresiva de la salida, programada a las 19.00 hora local (00.00 GMT del martes).

SpaceX había programado el vuelo inicialmente el domingo, pero lo pospuso por unos problemas técnicos que hoy fueron divulgados por un ejecutivo, Dan Huot, durante la retransmisión del evento: hubo una fuga en una tubería que suministraba oxígeno líquido al cohete.

La empresa esperó con el cohete a punto hasta el último momento con la esperanza de que se despejaran las nubes, puesto que interfieren con el lanzamiento, pero finalmente hubo "malas noticias", anunció Huot.

Durante la retransmisión, a la que se conectaron hasta millón de personas, Musk fue entrevistado por los responsables de SpaceX y, ataviado con una camiseta que decía "Nuke Mars" (armar o atacar Marte con bombas nucleares), reiteró su objetivo de llegar al planeta rojo.

Esta iba a ser la décima misión de prueba de la Starship y la cuarta de este tipo en 2025. Las tres anteriores acabaron con la pérdida de la nave.

Con estos vuelos, la empresa intenta dar con la clave para que tanto el propulsor Super Heavy y la nave Starship se puedan reutilizar en futuras misiones y así abaratar costes.

En la última prueba, que tuvo lugar a finales de mayo, el cohete explotó una hora después de despegar, por lo que la empresa había realizado varias modificaciones en este nuevo modelo de la nave que tiene previsto lanzar a la órbita terrestre.