La portada de EL PERIÓDICO del 27 de agosto de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 27 de agosto de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

Catalunya activa la alerta por lluvias intensas este miércoles y jueves

Piscinas municipales de Girona triplican el precio de los abonos a los no empadronados

El silencio también comunica: esto es lo que revelan quienes evitan el conflicto a toda costa

La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento

Cuatro apuñalamientos en dos días en Lleida: los Mossos hablan de "hechos puntuales"

La sombra de la Tierra podría servir para descubrir sondas extraterrestres

Encuentran muerto un vecino de Manresa en el Parque Natural de Pocets-Maladeta, en Aragón

