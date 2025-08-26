Piscinas municipales gerundenses triplican el precio de los abonos a los no empadronados

De 40 a 110 euros por un mismo abono: este es el precio de estar o no empadronado en Cornellà del Terri (Girona). Y es que los vecinos pueden refrescarse en la piscina municipal por un módico precio de 40 euros la temporada (de junio a septiembre), mientras que los que no están empadronados en el municipio tendrán que pagar 110 (en el caso de los abonos infantiles y para mayores de 65 años el precio pasa de los 30 a los 90 euros; sube de los 100 hasta los 300 euros por los no empadronados).

Un vecino de la comarca, que prefiere mantener el anonimato, denuncia a este diario que esta "segregación de precios" que "quiere clarísimamente que no vengan familias de fuera del municipio" choca con el mensaje que predica un cartel colgado en la entrada de la piscina, que especifica: "Fomentamos el respeto, la igualdad y el juego limpio. Este equipamiento es libre de libre".

Sin embargo, el sobrecargo por las entradas de día es más tímido y solo crece 2 euros más, pasando de los 7 a los 9 euros en el caso de los adultos no empadronados y de los 3 a los 5 euros en el caso de los niños y mayores de 65 años.

Una realidad que se expande también por otros municipios gerundenses. En Sarrià de Ter, el precio del abono pasa de los 60 a los 200 euros por los no empadronados en el municipio (para las personas de 14 a 30 años el acceso de temporada pasa de los 30 a los 90 euros y por los mayores de 65 años la suma llega a cuadriplicarse, con un incremento que va de los 30 a los 15).

En el caso de Castelló d'Empúries, el abono de temporada por los no empadronados se duplica, pasando de los 40 a los 90 euros por adulto, una fórmula que también impacta en la entrada de día (los residentes pagan 5,50 euros mientras que la suma por los no residentes llega hasta los 10,70 euros).

Los argumentos

La concejala de Deportes de Cornellà del Terri, Verònica Fusté, defiende que "la piscina es una instalación municipal y la prioridad la debe tener la gente del pueblo, que con sus impuestos contribuyen a sufragar sus costes, sumado a una cuestión de aforo, porque no podemos permitir que la gente del municipio se quede fuera".

Limitar el abono a los residentes

En el caso de Bescanó, solo pueden optar al abono las personas empadronadas en el municipio o que tengan padres, hijos o nietos empadronados o menores escolarizados (las personas no empadronadas pueden comprar una entrada de un solo día). El encarecimiento, de una realidad a otra, roza los 20 euros. Y es que el abono de temporada para los vecinos de 7 a 64 años tiene un coste de 53 euros, mientras que la cifra crece hasta los 75 euros en el caso de quienes tienen familiares empadronados.

El alcalde del municipio, Xavier Vinyoles, señala que "la piscina es un servicio que solo con los abonos es deficitario, por lo que los vecinos contribuyen a financiarla a través de sus impuestos y por eso hemos tenido esa consideración hacia ellos, y también por aforo, porque no podemos permitir que la gente del municipio se quede fuera".

Por su parte, en Caldes de Malavella solo pueden comprar el abono de temporada las personas empadronadas o residentes en el municipio (la entrada puntual tiene el mismo coste).