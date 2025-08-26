AESAN
Particulas de metal en estas galletas de Fontaneda: la compañía pide a los consumidores devolverlas
La AESAN ha recibido la información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras una alerta de las autoridades sanitarias de Madrid
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado este lunes una alerta por la posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en sus hogares que no lo consuman.
La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.
Distribución en siete Comunidades Autónomas
La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque las autoridades no han descartado también se haya dado en otras autonomías.
La AESAN ha tenido conocimiento de esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, y ahora se buscará verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
