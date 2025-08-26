Incendios: el viento complica el fuego devastador de León y Zamora

Los incendios forestales en Castilla y León mantienen una evolución positiva pero muy condicionada por el viento, con fuertes rachas y cambios de dirección que han ocasionado en las últimas horas reproducciones que han complicado las labores de extinción en León y Zamora, con nuevos desalojos, y Palencia, donde uno de los incendios ha pasado a Cantabria.

A primera hora de la mañana hay activos 18 fuegos, de los cuales 10 son graves. Hay cinco incendios de índice de gravedad potencial 2 -el máximo- en Fasgar, Igüeña, La Baña y Garaño, en León, y en Porto, en Zamora; y cinco más de nivel 1 en Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Gestoso, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.

En el incendio de Porto, que este lunes por la tarde sufrió reproducciones debido a los fuertes vientos, de 40 y 50 km/h con rachas de más de 60 km/h, han estado trabajando esta noche una decena de cuadrillas terrestres, junto a ocho autobombas y dos retenes de maquinaria.

Las tareas se han centrado en contrafuegos y perimetración del terreno, en colaboración con técnicos, agentes medioambientales y dotaciones externas, y por la mañana se han incorporado los medios aéreos para tratar de controlar un fuego que ayer se saltó las defensas en la Sierra de la Cabrera en Zamora y León.

La complicación del incendio de Porto obligó a desalojar seis poblaciones; también hubo ayer nuevos desalojos en León por los fuegos de La Baña y Garaño, que sufrieron igualmente reavivaciones a causa del viento, y las llamas tomaron fuerza con mucha virulencia, rompiendo la buena evolución general.

En León hay 18 localidades evacuadas, después de que este lunes se autorizaran realojos al mejorar la situación del incendio de Molinaseca, que ha pasado de nivel 2 a controlado, y en el que se ha detenido a una persona acusada de provocar el fuego por una imprudencia grave al hacer fuego para cocinar.

Y el fuego de Fasgar-Igüeña mantiene frentes muy activos, con llama intensa, lo que obliga a tener poblaciones evacuadas, y las labores de extinción están muy pendientes como en el resto de incendios de la evolución meteorológica, de la subida de temperaturas y sobre todo del viento.

Susto en Salamanca

La jornada del lunes dejó también un susto en Salamanca, donde un fuego declarado en Terradillos subió a nivel 2 por amenaza a poblaciones y a la carretera que une Salamanca con Alba de Tormes, pero se pudo controlar en una hora gracias al trabajo de los medios de extinción.

Y en Palencia, donde el fuego de Cardaño de Arriba sigue una buena evolución, el viento reavivó ayer el de Brañosera, de nivel cero, y se pasó al municipio cántabro de Hermandad de Campoo de Suso. Contra las llamas luchan tanto efectivos de Castilla y León como de Cantabria.

Mientras, mantienen una evolución positiva los incendios de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Sierra y Gestoso.

Zonas afectadas

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside esta mañana la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.

Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia, Extremadura y otras comunidades.

Antes de la reunión del Consejo de Ministros, se procederá a la puesta en marcha de la comisión interministerial de cambio climático, presidida por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, responsable de Protección Civil, Aagesen iniciará los trabajos y conversaciones para alcanzar el pacto de estado contra la emergencia climática al que aspira Sánchez.

Para hoy también está previsto que comience la ronda de comparecencias de ministros en el Senado para hablar de su gestión durante los incendios, que se inicia con la responsable de Defensa, Margarita Robles.

Además, en el Congreso se reúne hoy de manera extraordinaria la Diputación Permanente para decidir sobre las comparecencias pedidas por el PP sobre los incendios, pero también por otros asuntos.

Según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), en España los incendios forestales han arrasado 411.315 hectáreas, por encima del año 2022, hasta ahora considerado el peor, cuando se calcinaron 306.555 hectáreas.

Extremadura

Mientras, el riesgo de incendios forestales en Extremadura se intensificará de forma notable durante los próximos días, de tal forma que durante las jornadas del miércoles y el jueves, días 27 y 28 de agosto, gran parte de la región se encontrará en riesgo extremo.

Así consta en el mapa diario de peligro que elabora la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y publica el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Extremadura (Infoex).

De esta forma, a partir de este martes se pasará de una Extremadura principalmente en riesgo alto (color naranja), con algunas comarcas -Las Hurdes, Ambroz, Jerte, Badajoz, Alburquerque.- en muy alto (rojo), y otras en moderado (amarillo), a una región que el martes tendrá casi todo su territorio muy alto y extremo.

Esta situación de riesgo extremo se agravará durante las jornada del jueves, con más del 70 por ciento de la región en esta situación.

La Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del Plan Infoex, que permanecerá en vigor hasta el 15 de octubre.

Solo durante las dos últimas semanas, los medios del Plan Infoex ha intervenido en 121 incidentes, que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales.

De estos 43 incendios forestales, con una superficie aproximada de unas 35.270 hectáreas aproximadamente, a la espera de las mediciones oficiales, 25 se han producido en la provincia de Badajoz y 18 en la provincia de Cáceres.