Dos ADF catalanes que se enamoraron durante la dana en Valencia han vuelto como voluntarios a Zamora

Las tareas para resolver los graves problemas que causan desastres naturales, como las inundaciones o los incendios forestales, implican que profesionales y voluntarios pasen muchas horas juntos. Trabajan durante días o semanas y también comparten los momentos de descanso, ya que a menudo los efectivos se han desplazado lejos de sus casas y duermen en los mismos espacios o en lugares cercanos.

Esta es una de las razones que explican por qué es habitual que, después de las emergencias, se mantenga una amistad forjada en circunstancias muy adversas. El personal sanitario, los bomberos, los miembros de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y otros colectivos comparten una vocación similar de servicio público y compromiso social.

Cuando la confianza es sólida y la colaboración productiva, es casi inevitable que se creen lazos humanos duraderos. Unos y otros intercambian conocimientos, experiencias y recomendaciones. La admiración y el afecto entre compañeros son muy comunes. El amor (romántico) es menos frecuente en este contexto, pero no es extraordinario.

Así, la mujer (Ana) y uno de los hombres (Santi) que formaban parte del contingente de la región central de Catalunya que ha estado combatiendo el incendio que este verano ha devastado grandes superficies de terreno en la provincia de Zamora, son pareja. Y no solo eso: se conocieron mientras participaban en la gestión de otra catástrofe, la dana de València, que, el 29 de octubre de 2024, se cobró la vida de más de 200 personas en diversas localidades valencianas, incluida la capital.

Después de la gota fría en el levante peninsular, se forjó una relación que sigue vigente. De hecho, Ana y Santi conviven en el Berguedà y, como los otros ADF del Bages y el Moianès que viajaron a Castilla y León, han vuelto a sacrificar parte de sus vacaciones para ayudar juntos a la ciudadanía que los necesita. En cualquier caso, los voluntarios ya han regresado a Catalunya.