Catalunya prorroga por un solo curso el amenazado MIR docente catalán

A dos semanas del inicio del nuevo curso escolar, el Govern ha aprobado este martes tres acuerdos que afectan al Departament d'Educació: un incremento de la financiación de las jubilaciones parciales del profesorado de la concertada, el servicio de monitoraje de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales por un importe de 62,6 millones y, casi en tiempo de descuento, la prórroga por un curso del amenazado 'Programa temporal de residencia inicial en centros educativos', bautizado oficialmente como 'Sensei', pero conocido popularmente como 'MIR docente', que se creó en 2023 (durante el Govern de ERC).

La finalidad del 'Sensei', que nació rodeado de polémica ya que los sindicatos no lo veían con buenos ojos, es "capacitar al profesorado que se inicia en la docencia mediante una estancia en régimen de residencia en un centro educativo, con el acompañamiento de una mentoría" y "asentar de manera práctica las competencias y aprendizajes clave para el crecimiento profesional del profesorado gracias al programa formativo con seminarios, experiencias prácticas, reflexión, codocencia y un retorno constante a los participantes", según señala textualmente el acuerdo de Govern aprobado esta última semana de agosto.

El programa busca "desarrollar prácticas de aprendizaje basadas en la evidencia" y "generar un clima de aula que favorezca la participación, el aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado"

El programa, prosigue el mismo documento, busca enseñar a los docentes el "contexto educativo catalán, integrando los rasgos identitarios del sistema educativo catalán en el diseño y la evaluación de la acción educativa en el marco del proyecto de centro", desarrollar prácticas de aprendizaje basadas en la evidencia o generar un clima de aula que favorezca la participación, el aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado. En la primera fase del programa, que terminó en junio, han participado 55 centros educativos de todo el territorio, con un total de 247 docentes noveles seleccionados y 85 docentes mentores.

La iniciativa se puso en marcha de manera voluntaria el curso 2023-24 con un presupuesto de 11 millones de euros (5,6 por curso) financiados -ahí el grueso del problema- en un 95% con fondos europeos, y terminaba el curso pasado, en un momento clave, en el que la formación del profesorado era uno de los elementos en revisión tras los malos resultados obtenidos en informes internacionales como PISA, PIRLS o TIMMS (y en las pruebas internas, como las competencias básicas).

Cuestión económica

Uno de los retos sobre la mesa para mantener activo el programa, como publicaba EL PERIÓDICO en marzo, era hacer frente a la caída de la financiación europea, que del 95% pasará al 40%.

"Tranquiliza saber que todas esas inquietudes y miedos los puedes compartir con tu mentora y que podéis buscar soluciones a situaciones que van surgiendo", señalaba una participante

Fuentes del Departament d'Educació i FP aseguraban a este diario ya entonces que el Sensei "no corría peligro" y que se buscarían "las fórmulas económicas que hiciera falta" para conseguir ese 60% restante que permita que el programa formativo siga vigente. Por el momento, este martes se ha aprobado una prórroga de un año. Futuras prórrogas dependerán de los presupuestos de la Generalitat.

Testimonios

"Acabas la carrera y vas un poco insegura; tranquiliza mucho saber que todas esas inquietudes y miedos los puedes compartir con tu mentora y que podéis buscar soluciones a situaciones que van surgiendo y poner después esos consejos en práctica; cuando estás sola nadie te puede dar un 'feedback'". Con estas palabras resumía en marzo en un reportaje en este diario la joven Paula Liébana Núñez su experiencia el curso anterior como maestra novel en el primer año del plan piloto del 'Sensei'. Aseguraba estar muy agradecida a su mentora, Maribel Pascual, docente del IE Feixes de Terrassa, donde, tras aprobar las oposiciones, el curso pasado seguía trabajando, ya como funcionaria.

El primer año de funcionamiento, el 'Sensei' tuvo una valoración positiva por parte de los implicados, que de media le dieron al proyecto una puntuación de 7,6 sobre 10; y el grupo de expertos convocado por la Generalitat tras los desastrosos resultados de PISA recomendó en sus conclusiones "generalizar un programa de formación y evaluación de las competencias profesionales de los docentes que se incorporen al sistema educativo".