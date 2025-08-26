Catalunya aprueba incrementar la financiación de las jubilaciones parciales del profesorado de la escuela concertada

El Govern ha aprobado este martes incrementar la financiación por parte del Departament d'Educación i FP destinada a cubrir las jubilaciones parciales del profesorado de la escuela concertada que recibe pago delegado. En el año 2022 se aprobó la jubilación parcial del profesorado de los centros concertados, y posteriormente, en 2024, se publicó un decreto ley que introducía varios cambios, como la obligación de contratar a jornada completa a la persona de relevo que sustituirá al docente titular una vez se jubile totalmente. Para minimizar el coste derivado de esta ampliación de plantilla y así favorecer la posibilidad de que el personal de los centros educativos privados concertados incluidos en el sistema de pago delegado pueda acceder a la jubilación parcial, el Govern asumirá la financiación de dichas jubilaciones parciales.

En la misma reunión el Govern ha aprobado un importe de 62.632.761 euros para la contratación del servicio de monitoraje de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales para el período comprendido entre enero de 2026 y agosto de 2027.

En 2026 la dotación será de 37.914.084 euros, y en 2027 será de 24.718.677 euros

De este modo, el Departament podrá contratar el servicio de monitores y monitoras para dar apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales que presenten dificultades en la autonomía personal y en la autorregulación de la conducta. La dotación está dirigida al alumnado de los centros públicos de titularidad de la Generalitat y se ha aprobado en dos anualidades, con cargo a los presupuestos de ejercicios futuros de la conselleria. Así, en 2026 la dotación será de 37.914.084 euros, y en 2027 será de 24.718.677 euros.

"Alcanzar la máxima participación"

La figura del monitor o monitora da apoyo a la educación inclusiva y supone una ayuda en el aula para lograr el éxito educativo de todo el alumnado. Esta atención se realiza dentro del aula, en otros espacios del centro educativo y durante las salidas fuera del centro. El objetivo es alcanzar la máxima participación del alumnado en las situaciones educativas del centro y del aula, y debe coordinarse con el resto de medidas y apoyos de atención al alumnado, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.