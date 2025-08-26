Un excursionista de Manresa muere en el Pico Perdiguero en Benasque (Huesca)

Un vecino de Manresa (Bages) de 53 años ha muerto este martes en la zona de progresión al Pico Perdiguero del Parque Natural de Posets-Maladeta en Benasque (Huesca), según ha informado la Guardia Civil. Los servicios de emergencias han recibido hacia las 11.30 horas el aviso de unos montañeros según el cual había una persona sin signos constantes de vida en esta zona.

Tras el aviso, han activado inmediatamente al Greim de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y un médico del 061 que, al llegar a la zona y localizar al montañero, han comprobado que presentaba signos no compatibles con la vida.

El cuerpo ha sido evacuado y trasladado a la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para trasladarlo al Hospital Provincial de Huesca.