¿Qué es el dragón azul que ha obligado a cerrar playas en Andalucía y el litoral mediterráneo?

Es un animal del que no se tenía constancia en España desde hacía por lo menos tres siglos. Hasta hace dos veranos, cuando se pudo ver en aguas de Alicante y, al año siguiente, en Canarias y Mallorca.

Hablamos del dragón azul (Glaucus atlanticus), un pequeño gasterópodo de colores llamativos azul y plata que este verano ha hecho izar de nuevo alguna que otra bandera roja, ya que se trata de una especie venenosa.

Playas con bandera roja

Cádiz, Mallorca, Comunitat Valenciana y dos de las Islas Canarias -Lanzarote y Gran Canaria- son las zonas que han tenido que cerrarse al baño por la presencia del dragón azul.

La última playa en hacerlo ha sido Guardamar del Segura (Alicante) durante la jornada de este miércoles y jueves, pues se han detectado dos ejemplares de dicho animal.

¿Por qué están llegando a España?

Tal y como informa Efe, se trata de una especie que normalmente flota en la superficie mar adentro en zonas tropicales o con aguas templadas, y que es muy rara de ver en el litoral mediterráneo. El alcalde de la localidad alicantina, José Luis Sáez, desconoce los motivos de su aparición y, en todo caso, cree que ha llegado desde lejos arrastrada por las corrientes.

Por otra parte, también se habla de una subida de la temperatura del agua, debido al cambio climático, que hace que especies propias de mares más cálidos lleguen hasta España.

Tan llamativo como peligroso

La especie resulta del todo llamativa: tiene un cuerpo alargado de tan solo cuatro centímetros de longitud de media, el vientre marcado por una serie de líneas horizontales azules y grises plateado y una banda central más clara dibujada en un dorso gris.

Su picadura genera náuseas, dolores y vómitos, por lo que en caso de verse afectado, se recomienda enjuagarse con agua salada y acudir al puesto de socorro o al centro de salud más cercano.

Y, ahondando en por qué resulta tan peligroso este animal, llegamos a la conclusión de que es porque se alimenta de otros organismos más grandes, de los que selecciona y almacena las toxinas para su propio uso. Buen ejemplo de ello es la medusa venenosa carabela portuguesa.

Recomendaciones para los bañistas

Aunque los dispositivos preventivos que tratan de detectar más ejemplares de dragón azul no han tenido un resultado positivo, ayuntamientos como el de Guardamar han querido dar indicaciones a la población para evitar su ataque: en el caso de volver a presenciar uno de estos, no se debería tocar en ninguno de los casos, tampoco utilizando guantes, y se tendría que avisar al instante a los socorristas o autoridades.