Catalunya, en prealerta por la previsión de lluvias este miércoles y jueves

Protección Civil ha activado la prealerta del plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) ante la previsión de lluvias intensas para el miércoles y jueves. El Servicio Meteorológico de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia desde el miércoles a partir de las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas del jueves. Durante este periodo, la posibilidad de precipitación podría superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en algunos puntos de las zonas con mayor riesgo de intensidad de lluvia. Según las previsiones del Meteocat, el miércoles las lluvias afectarían la mitad oeste de Catalunya y el jueves el noreste.

El miércoles, las previsiones anuncian un aumento de la variabilidad, con tormentas intensas que en algunos casos pueden ir acompañadas de un elevado componente eléctrico, de granizo y de rachas de viento potentes.

El Meteocat advierte de que no es recomendable realizar actividades de alta montaña durante el miércoles y el jueves, debido al riesgo elevado de tormentas y de fenómenos adversos, que pueden provocar cambios repentinos en el tiempo y poner en peligro a los excursionistas. El episodio de tiempo revuelto se prolongará como mínimo hasta el jueves, antes de que la atmósfera se estabilice de cara al fin de semana. En la costa, también pueden aparecer lluvias, aunque con menos intensidad que en las comarcas de montaña.

Temperaturas estables

El sábado y el domingo, en concreto, se espera un repunte de las temperaturas y menos precipitaciones. No obstante, pese a que el calor se mantendrá, no se prevén olas de calor ni temperaturas extremas que vuelvan a elevar a los termómetros a los niveles de hace una semana. En las últimas horas, las máximas en Catalunya tan solo están por encima de los 32 grados en la zona del valle del Ebro, que suele ser muy calurosa. Pero en Barcelona, apenas se han superado los 28. Se trata de unos datos similares a la media de las últimas tres décadas, incluso algo por debajo de ella.