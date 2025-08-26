El Govern enviará a la Moncloa propuestas concretas para el pacto de Estado sobre cambio climático

La campaña de incendios todavía no ha terminado, pero las alertas por calor extremo sí han quedado atrás y el riesgo de fuego forestal se ha reducido ligeramente. Aun así, el Govern ha hecho este martes un llamamiento a la prudencia. "Aunque parece que los peores días ya han pasado, es necesario estar atentos", ha afirmado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Paneque también ha querido enviar un mensaje de "apoyo y solidaridad" a las comunidades autónomas afectados por los grandes incendios de los últimos días en el oeste de España. Además, ha avanzado que el Ejecutivo catalán contribuirá a dar forma al pacto de Estado sobre cambio climático, con especial atención a los fuegos, anunciado por el presidente Pedro Sánchez: "Manifestamos nuestro compromiso para colaborar con lealtad y con propuestas concretas, puesto que nos parece una línea de trabajo adecuada".

La consellera considera que es "necesario" poner sobre la mesa "medidas propositivas" y mostrar una actitud constructiva, dejando de lado las diferencias, para aportar soluciones que hagan frente a los incendios extremos. En concreto, Paneque ha mencionado los fuegos de "sexta generación", como el que arrasó más de 5.000 hectáreas en la Segarra a principios de verano.

Balance de la campaña

En las próximas semanas, el Govern hará el balance de una campaña que ha estado marcada por este incendio y también por el fuego que se declaró en el término municipal de Paüls y que afectó las comarcas del Ebro, en una zona cercana al parque natural de Els Ports. Antes de marcharse de vacaciones, el Ejecutivo de Salvador Illa anunció una serie de medidas para que la población esté más protegida ante posibles incendios. De hecho, este es uno de los asuntos que se abordará en la cumbre que el Govern celebrará precisamente en la zona del Ebro el viernes y el sábado.

Los Comuns, en las últimas horas, según ha adelantado la SER y ha podido confirmar este diario, ya han exigido que la prevención y el incremento de la gestión forestal formen parte del plan de gobierno. En concreto, han preparado un documento que trasladarán al Govern para pedir un pacto social y una nueva estrategia ante el fuego. Piden aumentar los recursos destinados a las acciones de prevención y pretenden que estas nuevas partidas se incluyan en los próximos Presupuestos que el Govern debe empezar a negociar pronto.