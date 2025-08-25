En Directo

Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de incendios declarados en distintas zonas del país

Los fuegos se han cobrado ya la vida de tres personas

Ola de calor, en directo: última hora

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

  8. Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

La virulencia de los nuevos incendios obliga a desalojar otros pueblos en León

El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

Última hora de los incendios en España | Los bomberos y la UME siguen luchando contra un amplio número de fuegos declarados

Jóvenes que viven del turismo de la Costa Daurada: "En pocos meses ganamos dinero para todo el año"

El 'boom' hotelero lleva a Salou a desestacionalizar el turismo: "La playa se puede disfrutar los 365 días"

Los expertos insisten en la importancia de una buena gestión de las emociones para el autoconocimiento

La portada de EL PERIÓDICO del 25 de agosto de 2025

Directo | España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de 2025

