Última hora de los incendios en España | La situación de los fuegos mejora aunque el riesgo de nuevos fuegos es muy alto

El incendio de Jarilla (Cáceres) se da por controlado

A las nueve de la noche de este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha dado por controlado el incendio de Jarilla y ha desactivado en el nivel, pasando a nivel cero del Infoex. En el lugar, según ha informado el gobierno regional permanecen no obstante dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción. Ha quemado, según el último dato, 17.355 hectáreas, en un radio de 170 kilómetros.

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en un total de 121 incidentes acaecidos durante las dos últimas semanas en Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales. A causa de esos 43 fuegos, de los que 25 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, se han visto afectadas alrededor de 35.270 hectáreas de superficie, según informa la Junta en nota de prensa.

Cabe señalar que durante estas dos semanas de peligro alto, un total de ocho incendios han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de ellos se encuentran el de Llerena (Badajoz), que está controlado y afecta a un total de 5.900 hectáreas aproximadamente; así como el de Jarilla (Cáceres).