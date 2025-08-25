Catalunya intensifica la ofensiva contra el 'top manta': 12 operaciones en cuatro meses

La operación contra el 'top manta' desarrollada este lunes en Roses (Alt Empordà), en la que han participado 250 agentes de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local y que se ha saldado con un detenido y entre 20.000 y 24.000 productos falsificados (entre siete y diez toneladas) decomisados es la última de una ofensiva policial que Catalunya ha intensificado en los últimos meses. Prueba de ello, un dato: solo en los últimos cuatro meses ha habido una docena de operativos policiales de envergadura. Uno de los más destacados, fue el desarrollado en junio en Salou (Tarragona) en el que la policía incautó 23 toneladas de material falsificado, valorado en más de 5,6 millones de euros, y detuvo a 19 personas.

De esta intensificación de la presión policial dan fe desde la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema). El fenómeno del 'top manta' no es exclusivo de Catalunya pero en los meses de verano buena parte del negocio que opera en puntos del interior del Estado se traslada a los municipios de costa: la Costa del Sol (Málaga), la costa valenciana, la Costa Daurada o la Costa Brava en Catalunya y las islas Baleares (especialmente Palma de Mallorca) son destinos preferidos por los manteros. Pero "es Catalunya la comunidad que se está poniendo más las pilas para erradicar ese problema. Ha habido un cambio de actitud fundamental para conseguir estos resultados", asegura Gerard Guiu, director general de Andema, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

"Catalunya es la comunidad que se está poniendo más las pilas para erradicar ese problema" Gerard Guiu — Director general de Andema

El pasado mes de marzo, subraya Guiu, la entidad firmó un convenio de colaboración con cuerpos policiales y administraciones locales catalanas para "reforzar la lucha contra los delitos relacionados con la propiedad industrial en Catalunya". Y los efectos ya los notan: "Estamos notando que las diferentes policías establecen una colaboración más estrecha cuando se trata de este tipo de delitos, trabajando codo con codo aunque formen parte de diferentes cuerpos. Podríamos hablar de una "competencia en positivo" entre cuerpos policiales, así como de la concienciación y trabajo de las administraciones locales como los ayuntamientos", apunta el directivo. La operación de Roses o la de Salou son ejemplos de esa coordinación policial de la que habla Guiu. El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, remarca a este diario esa estrecha colaboración policial entre Guardia Civil y otros cuerpos, como policías locales, Mossos o Policía Nacional.

Prieto señala la importancia de estos operativos al tratarse de delitos que afectan "al pequeño empresario y a los autónomos que pagan sus impuestos", aprovechándose de los más vulnerables además de "erosionar la economía y destruyendo puestos de trabajo".

Roses es uno de los municipios donde la venta da falsificaciones en la calle está más arraigada. Pero desde Andema señalan otros puntos calientes más al sur en la geografía catalana, como Sitges, Barcelona, Salou o Cambrils, municipio en el que la patronal de marcas firmó su acuerdo con los Mossos d'Esquadra.

Contra el vendedor y las mafias

No sólo se actúa contra los vendedores, también contra las mafias que están detrás. La operación en Salou del pasado junio, por ejemplo, fue la actuación importante contra los grupos criminales organizados que suministran este tipo de productos falsos a los vendedores de la costa de Tarragona.

Las bandas suelen tener naves industriales llenas de productos falsificados. Estos acostumbran a venir en contenedores de China o de Turquía y luego se llevan hasta estos almacenes y de ahí a los 'manteros' que se encargan de la venta final. Es por ello que las operaciones policiales buscan requisar las falsificaciones antes de que se distribuyan entre los vendedores ambulantes, ya que luego es más complejo actuar contra ellos en zonas concurridas de turistas. Además, se pretende acusar a los importadores de productos falsos de un delito de pertenecer a organización criminal junto con el de vulnerar la propiedad intelectual, lo que agrava aún más la pena de prisión.

Las marcas de equipamiento deportivo pierden 84 millones de euros al año debido a las falsificaciones

Junto a la docena de operaciones contra grupos organizados, la Guardia Civil también ha intensificado las inspecciones en comercios de la costa catalana para determinar si venden productos falsos junto a otros legales.

Las cifras

Según cálculos de la empresa SICPA, especializada en trazabilidad de falsificaciones y autenticación, en España las falsificaciones ocasionan pérdidas por valor de 5.700 millones de euros al año, cifra que escala hasta los 50.000 millones en el conjunto de la UE. Además, este negocio fraudulento ha llegado a destruir 44.700 puestos de trabajo en España y 416.000 en Europa. Este tipo de venta ambulante está considerado un delito contra la propiedad intelectual e industrial, según el Código Penal, castigado con penas de 6 meses a dos años de cárcel.

Uno de los productos estrella del 'top manta' son las camisetas de fútbol y el calzado deportivo. Desde la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, responsable de gestionar las marcas de la UE y los diseños de la UE registrados) apuntan que, en España, las marcas de equipamiento deportivo pierden 84 millones de euros al año debido a las falsificaciones, cifra que supone un 12,5% del total de sus ventas. El 13 % de los españoles de entre 15 y 24 años admite comprar a conciencia equipamiento deportivo falsificado.

El 'efecto verano'

Los meses de verano, marcados por la llegada de turistas y veraneantes, la actividad del 'top manta' se concentra en municipios costeros, especialmente en zonas de ocio concurridas como paseos marítimos. Además de los vendedores que operan por estas localidades todo el año hay un grueso importante que viene únicamente en la temporada de verano, como indican fuentes policiales a EL PERIÓDICO.

Desde la Guardia Civil lo comparan con el flujo de temporeros del campo: "Es como los temporeros que se desplazan de un lugar a otro para trabajar en las diversas campañas de recogida de fruta". trabajan en la agricultura y se desplazan de lugar para trabajar en determinadas campañas". Las organizaciones dedicadas a este tipo de negocios fraudulentos "disponen de infraestructura suficiente como para absorber estos flujos de personas. No hay que olvidar que detrás de este tipo de ventas hay organizaciones criminales enormes, con grandes recursos económicos", lo que les permite dar cobijo eventual a estos "temporeros del top manta", en lugares donde, a menudo, tienen que vivir hacinados, como pisos patera o zulos.

Estos vendedores ambulantes suelen colocarse en las fronteras municipales aprovechando que a veces se trata del mismo paseo marítimo para evitar la acción de los agentes locales. Estos policías son los encargados de requisar el material y levantar un acta conforme se ha cometido una infracción por venta ambulante, lo que genera una multa. Sin embargo, en algunas actuaciones contra los 'manteros', la policía local debe ir acompañada de los Mossos d'Esquadra y sus unidades de intervención, ya que hay mucha resistencia a la autoridad para evitar que requisen material.

En verano, además de la ropa y los zapatos, otros productos estrella son las gafas de sol y las cremas solares. Desde Andema llaman la atención sobre el riesgo de estos últimos productos para la salud: "Gafas de sol y cremas falsificadas pueden llegar a ser lesivas para el comprador".

"Hay que concienciar a la gente de que, tras este tipo de negocios, hay verdaderas mafias. No hablamos solamente de las falsificaciones; el problema va mucho más allá y toca incluso la trata de personas", subraya Armand Guiu.