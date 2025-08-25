Previsión meteorológica

Semana de inestabilidad en Catalunya: el tiempo cambia y llegan nubes y tormentas

Guillem Costa

La semana arranca en Catalunya con un cielo cambiante. Este lunes ya se han registrado lluvias suaves en algunos puntos de la costa, como en Barcelona. Estas primeras precipitaciones, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), son el preámbulo de un giro en el tiempo que dará paso a un episodio de inestabilidad más marcado a partir del miércoles.

Los próximos días estarán dominados por las nubes y los chubascos, que afectarán sobre todo a los Pirineos pero que pueden aparecer en todas las comarcas. De momento, sin embargo, no hay ningún aviso por tiempo violento o fenómenos peligrosos. Este lunes, las precipitaciones se concentrarán en el extremo norte de Catalunya, mientras que a partir del martes pueden aparcer en otras zonas cercanas a la cordillera.

El miércoles, la situación se complicará: las previsiones anuncian un aumento de la variabilidad, con tormentas intensas que en algunos casos pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes. El Meteocat advierte de que no es recomendable realizar actividades de alta montaña durante el miércoles y el jueves, debido al riesgo elevado de tormentas y de fenómenos adversos. El episodio de tiempo revuelto se prolongará como mínimo hasta el jueves, antes de que la atmósfera se estabilice de cara al fin de semana.

