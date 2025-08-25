Reactivados dos frentes del incendio de Sanabria y "preocupa" el de La Baña

La reactivación en la tarde del domingo de los frentes del incendio en San Martín de Castañeda y San Ciprián ha obligado a los medios de extinción desplegados en Sanabria a intensificar los trabajos para su contención, aunque su principal "preocupación" este lunes es evitar que el flanco que ha alcanzado La Baña en León afecte de nuevo a la provincia de Zamora.

José Luis Gutiérrez, jefe de jornada en el incendio forestal, ha confirmado que, tras la reactivación de los frentes de San Martín de Castañeda y San Ciprián, en la tarde del domingo y durante toda la noche se ha realizado un trabajo "muy efectivo", que ha permitido su contención casi por completo en el caso de San Martín de Castañeda, zona en la que en estos momentos operan medios aéreos.

En el caso del frente de San Ciprián, según Gutiérrez, el frente sigue activo, pero el trabajo con maquinaria y con medios aéreos permitirá evitar su propagación y facilitar su control.

Por otra parte, el jefe de jornada en el incendio reconoció que la "principal preocupación" del operativo que trabaja en la zona este lunes es el frente de La Baña en León por la amenaza a la localidad y por una "posible entrada de nuevo en la provincia de Zamora".

Por este motivo, para intentar contener el frente de La Baña se han concentrado en la zona medios aéreos, varios bulldozers y cuadrillas terrestres que están intentando "asegurar" el límite entre las provincias de León y Zamora con el objetivo de "despejar definitivamente el problema".

Por último, Gutiérrez aseguró que el resto del perímetro del incendio, que supera ya los 100 kilómetros, "está estable y contenido" gracias a que "se está haciendo una buena labor de repaso y de control".