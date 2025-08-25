Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 26 de agosto de 2025
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 26 de agosto de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 26 de agosto de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 26 de agosto de 2025
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos
- De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: 'He asumido que no me volveré a enamorar
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
- Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
- Los bomberos atienden una treintena de incidentes por lluvia, la mayoría en Badalona y Santa Coloma
- Estado de los embalses hoy, 24 de agosto, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos