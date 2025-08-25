Fin a una pesadilla: el incendio de Jarilla se da por controlado

A las nueve de la noche de este domingo la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha dado por controlado el incendio de Jarilla y ha desactivado en el nivel, pasando a nivel cero del Infoex. En el lugar, según ha informado el gobierno regional permanecen no obstante dos unidades de bomberos forestales, cuatro agentes del medio natural y un técnico de extinción. Ha quemado, según el último dato, 17.355 hectáreas, en un radio de 170 kilómetros.

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en un total de 121 incidentes acaecidos durante las dos últimas semanas en Extremadura, de los cuales 43 han sido incendios forestales. A causa de esos 43 fuegos, de los que 25 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres, se han visto afectadas alrededor de 35.270 hectáreas de superficie, según informa la Junta en nota de prensa.

Cabe señalar que durante estas dos semanas de peligro alto, un total de ocho incendios han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de ellos se encuentran el de Llerena (Badajoz), que está controlado y afecta a un total de 5.900 hectáreas aproximadamente; así como el de Jarilla (Cáceres).

Controlado el incendio de Jarilla, que se originó el pasado martes, se pone fin a una pesadilla que ha durado 13 días y que ha tenido en vilo al conjunto de la sociedad extremeña.

Trece días después

Una gran ola de calor se alió entonces con una tormenta en la provincia de Cáceres. Comenzaron a caer rayos por casi todo el territorio. En un abrir y cerrar de ojos, Extremadura registraba 14 incendios forestales. Fue tal la emergencia que la Junta se vio obligada a activar el nivel 2 de alerta en toda la región. Algunos se controlaron con relativa facilidad, otros costaron un poco más, pero hubo uno, el de Jarilla, que se convirtió en un monstruo. Era lo más parecido al infierno que ha sufrido la región.

Un amplio operativo ha luchado contra las llamas. El fuego, que comenzó la tarde del martes 12 de agosto, ha arrasado 17.300 hectáreas en las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte. Es el incendio más devastador ocurrido en Extremadura en su historia reciente, superando al que el verano de 2003 asoló las comarcas de Valencia de Alcántara y La Codosera con 13.300 hectáreas calcinadas. En estos 10 días de infierno, el fuego de Jarilla ha obligado a desalojar a más de 1.200 vecinos de cinco pueblos (Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla) y ha confinado otras cinco localidades, entre ellas Hervás y Casas del Monte. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que todo se debió a un rayo. La diferencia respecto a otros incendios ha radicado en que durante estos últimos días se han registrado más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos entre el 10 y el 15%, unos valores propios de un semidesierto que, unidos a la cantidad de vegetación, han hecho «absolutamente difícil» la extinción.

Previsión meteorológica

En cuanto a la predicción meteorológica para esta próxima semana, se espera un inicio marcado por temperaturas sin cambios. El martes se prevén nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco disperso, aunque las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. A partir de la mitad de la semana las temperaturas irán en descenso, aunque de cara al final de la misma se volverán a alcanzar valores cercanos a los 36ºC. En cuanto al viento, se espera que estos sean flojos de componente oeste. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.