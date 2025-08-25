Mensaje al turista: "Extremadura es verde y todo sigue en pie"

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, lo dice de manera clara: «Extremadura sigue siendo un paraíso». Lo ha manifestado este domingo, un día antes de que este lunes mantenga un encuentro con empresarios del sector turístico de Hervás, zona afectada por el incendio por su cercanía a Jarilla, y el martes lo haga con el resto de áreas como Casar de Cáceres, Aliseda, Llerena o Trujillo, que también sufrieron las consecuencias de los fuegos.

La responsable de la cartera insiste en que Extremadura sigue siendo un destino referente, «que está verde, que tiene agua, gargantas y piscinas naturales, que hay turistas y que todo sigue en pie». En este sentido, Bazaga ha pedido la colaboración del conjunto de la sociedad para dar a conocer y para defender que la temporada de agosto y septiembre «continúa abierta y que todos los establecimientos siguen funcionando: desde Extremadura pueden verse las estrellas, avistarse aves, practicar senderismo...», ha recalcado.

Bazaga reitera que «el sector es valiente y seguiremos adelante. La misiva es hablar de verde y de que todo está funcionando».

«El sector es valiente y seguiremos adelante. La misiva es hablar de que todo está funcionando» Victoria Bazaga — Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes

La dirigente autonómica ha reconocido que a lo largo de estos días se han visto imágenes y escuchado frases que son duras, dada la magnitud de los incendios, y que con ellas «el turista se asusta y se produjeron cancelaciones» en los días más críticos, pero a día de hoy esa situación e está revertiendo.

«Tenemos la esperanza de que con nuestras campañas de sensibilización avanzaremos en ese objetivo», insiste la consejera, que además, ha pedido que «seamos generosos» con los territorios afectados, «que los visitemos, que vayamos a comer...»

La Junta de Extremadura, que ya ha dado por neutralizado el foco de Jarilla, camina no solo en el impulso de esta temporada sino en la del arranque del otoño, fundamental para todo el sector. «Trabajamos en ofrecer esa imagen positiva y vamos a estar con ellos». En este contexto, Victoria Bazaga ha hecho hincapié en la convención de Tour España que se celebrará en Cáceres el próximo mes de octubre y que pondrá de nuevo a Extremadura en el foco internacional del turismo. «Es fundamental -ha subrayado- para reforzar la imagen de que todo funciona como hasta ahora».

Bazaga ha comentado que afortunadamente los alojamientos «no se han visto dañados. No han perdido nada» y que el turismo sigue funcionando con normalidad.

«Los alojamientos no se han visto dañados y todo funciona como hasta ahora» Victoria Bazaga — Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes

Precisamente, la Asociación del Turismo, Hostelería y Comercio de Extremadura ha lamentado estos días las «repercusiones negativas» para el sector turístico, especialmente para el turismo rural, que provocan los incendios en un periodo muy importante como es el verano.

El presidente de la asociación, Antonio Martínez, admitió, igual que Bazaga, que «estas noticias impactan en la ciudadanía» y que las imágenes de los fuegos repercuten de forma muy negativa.

El presidente de la asociación extremeña ha abogado además por medidas que, una vez extinguidos los incendios, protejan el territorio y el turismo rural, de la misma forma que se instauraron en casos anteriores.

Martínez ha apuntado que el turismo rural representa algo más del 20% del total del sector en Extremadura en cuanto a habitaciones, aunque su peso se incrementa si se tiene en cuenta el número global de establecimientos.

Luz al final del camino

Que el futuro será halagüeño también se deja claro con esta frase: «Hay luz al final del camino. Siempre», son palabras que el consejero de Presidencia , Abel Bautista, ha compartido en sus redes con una imagen de los bosques cacereños a la que añade: «Fotografía del entorno. Resiliente, desafiante, testimonio invariable de lo que sigue siendo. Nuestro, de todos».

«Hay luz al final del camino. Siempre» Abel Bautista — Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social

Desde que estallara la oleada de incendios en Extremadura, Baustista se ha ocupado de gestionar el dispositivo desde el Puesto de Mando situado en La Granja. Las zonas afectadas por el devastador incendio en Jarilla, ya «neutralizado» tras quemar unas 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros, tratan de recuperar una relativa normalidad en medio del paisaje gris, del que brotan numerosas muestras de gratitud hacia los efectivos movilizados en el mayor incendio de la historia de Extremadura.

«Saldremos adelante más fuertes y unidos»

La presidenta de la Junta de Exremadura, María Guardiola, también ha querido ser optimista: «Tenemos mucho trabajo por delante, pero sé que, con el compromiso de todos, saldremos adelante más fuertes y unidos». Y todo esto justo cuando se ha dado a conocer que cinco joyas patrimoniales extremeñas están nominadas en distintas categorías de la segunda edición de los Premios de los Lectores +Historia, creados desde la revista Historia National Geographic: las pinturas rupestres en la cueva de Maltravieso en Cáceres; la pizarra grabada con escena de combate de Casas del Turuñuelo; la exposición de los Rostros del Turuñuelo en el Museo Arqueológico Nacional; el recinto amurallado de Trujillo y la fiesta ‘De la luna al fuego’ de Zafra. En definitiva, una tierra que sigue escribiendo, pese a las llamas, su historia en verde.

«Tenemos mucho trabajo por delante, pero sé que, con el compromiso de todos, saldremos adelante más fuertes y unidos» María Guardiola — Presidenta de la Junta de Extremadura

La consejera de Turismo, Victoria Bazaga, mantiene entre hoy y mañana encuentros con empresarios del sector afectados por los incendios. Insiste en que la región no ha perdido enteros como destino turístico mientras Bautista y Guardiola aseguran que con el compromiso de todos «saldremos adelante más fuertes y unidos»