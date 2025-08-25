En marcha un dispositivo policial contra el 'top manta' en Roses (Girona) con 250 agentes

Los Mossos d'Esquadra, la Policía Local de Roses Guardia Civil y la Policía Nacional han puesto en marcha este lunes un nuevo dispositivo conjunto para combatir la venta ilegal conocida como top manta, especialmente concentrada en el paseo de Santa Margarida de Roses (Girona). Aunque a lo largo del verano ya se han realizado diversas actuaciones similares, la de hoy destaca por su envergadura: un despliegue de 250 agentes de diferentes cuerpos policiales.

El objetivo es desmantelar de forma contundente una actividad ilegal que lleva años arraigada en esta localidad de la Costa Brava. El dispositivo incluye entradas en varias viviendas y locales donde se sospecha que se almacena mercancía falsificada.

En caso de ser detenidos o denunciados, los investigados pueden hacer frente a cargos por delitos contra la propiedad industrial y falsificación de marcas. Además, si se trata de personas en situación irregular en el país, se les podría abrir un expediente de extranjería y proceder a su detención.

Presión policial y política

En las últimas semanas, las actuaciones se centraron sobre todo en vehículos que transportaban estos productos falsos. De hecho, el dispositivo de la semana pasada se saldó con la incautación de cerca de 1.800 artículos falsificados, y en sólo dos semanas ya se han retirado casi 4.000. En ese operativo, las acciones se concentraron en vehículos que se dirigían hacia el paseo marítimo, uno de los principales puntos de venta.

Este nuevo golpe policial ha sido posible gracias a la labor previa de vigilancia e investigación de la Policía Local, que mantiene reforzada su presencia en zonas estratégicas del municipio.

El Ayuntamiento de Roses ha intensificado este año las medidas para frenar el top manta en el paseo de Santa Margarida. Se han instalado pilones en el carril bici para evitar la colocación de mantas, permitiendo a los restaurantes ampliar las terrazas para ocupar el espacio habitual de los vendedores.

Los operativos policiales también actúan ahora contra los compradores. Se han colocado carteles y repartido folletos avisando de que comprar productos ilegales puede acarrear multas de hasta 300 euros.

Como dato destacado, este año se ha detectado la llegada de vendedores procedentes de lugares tan lejanos como Cádiz, lo que evidencia la presión que recibe el municipio.

El Ayuntamiento de Roses aseguraba a principios de agosto que las medidas contra el top manta han permitido reducir un 19% la presencia de vendedores ambulantes ilegales en el paseo de Santa Margarida. A principios de agosto de 2024 se detectaron 287 mantas, mientras que en 2025 la cifra ha descendido a 232. Sin embargo, el consistorio admite un repunte en las últimas dos semanas, coincidiendo con el aumento de la afluencia turística.