Escándalo en Italia por un grupo de Facebook en el que 32.000 hombres subían fotos robadas de sus mujeres

Un profundo escándalo sacude a Italia tras la revelación de la existencia del grupo de Facebook 'Mia Moglie' ('Mi Esposa'), en el que unos 32.000 hombres compartían imágenes íntimas y privadas de sus parejas, esposas y amigas sin su consentimiento. El grupo, que operaba desde 2019, fue cerrado el pasado miércoles por Meta tras una denuncia formal y la intervención de la policía postal italiana, según recogen medios como 'La Reppublica' o 'Corriera della Sera'.

Los integrantes del grupo —muchos de ellos usando seudónimos— publicaban fotos tomadas a escondidas: mujeres tomando sol, cocinando o simplemente en la vida cotidiana, sin que ellas supieran que estaban siendo exhibidas y sexualizadas ante miles de desconocidos. “¿Qué les parece?”, preguntaba un usuario al publicar una foto de su novia en bikini, provocando una catarata de comentarios sexistas y ofensivos.

Tras diversas denuncias recibidas por la policía postal y una campaña de condena en redes sociales, Meta decidió eliminar el grupo. “Eliminamos el grupo por infringir nuestras políticas contra la explotación sexual de adultos”, señalaba un portavoz de la empresa. “No permitimos contenido que promueva o facilite la violencia sexual o la explotación”, añadió, asegurando que colaborarán con las autoridades cuando se detecten casos similares.

La denuncia fue realizada por el colectivo 'Sin Justicia No Hay Paz' y amplificada por la escritora Carolina Capria a través de su cuenta de Instagram. En solo 48 horas, las críticas se multiplicaron: usuarios particulares, colectivos feministas y figuras políticas expresaron su repudio y exigieron sanciones.

El caso ha recordado al de Gisèle Pelicot, la mujer francesa drogada y abusada durante años por su entonces esposo y otras personas, tras haber sido víctima inicialmente de un grupo en línea similar.