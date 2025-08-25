Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%

A fecha de 25 agosto, los embalses de las cuencas internas de Catalunya alcanzan el 73,8% de su capacidad, por encima de la media histórica del 66% registrada entre 2000 y 2022. De los últimos 25 años, solo ocho han registrado niveles superiores en esta época de final de verano. Entre estos, destacan 2009 y 2010, justo después de la gran sequía de 2007 y 2008, y 2020, tras las lluvias que dejó el temporal Gloria. Aquel año, los pantanos alcanzaron su tope y se tuvieron que abrir las compuertas para liberar agua, como ha sucedido esta primavera en La Baells (Berguedà). Sin embargo, entonces aún no se producía tanta agua regenerada y desalinizada como ahora.

En estos momentos, la buena situación se explica precisamente, en parte, por el funcionamiento a pleno rendimiento de las desalinizadoras, al 84% de su capacidad, que aportan agua de manera constante y refuerzan las reservas naturales, permitiendo que los embalses se mantengan altos incluso en meses alta temporada turística con una fuerte demanda de agua.

Aunque la cifra global es alentadora, el balance por embalses muestra algunas diferencias. El sistema Ter Llobregat se sitúa, de media, al 76,5% de su volumen máximo. Estos dos ríos abastecen a toda el área de Barcelona y también a la ciudad de Girona y a comarcas como el Penedès, Osona y la Selva. En el Llobregat, La Baells registra un 87,2% y la Llosa del Cavall, un 84,4%. En el Ter, Susqueda se encuentra al 79,8% de su capacidad y Sau, al 59,4%. Estos dos embalses funcionan como único engranaje. Normalmente, cuando Sau dispone de agua de calidad, esta se transporta hacia Susqueda para garantizar un buen estado y luego enviarla a las plantas de potabilización.

Las dos principales desalinizadoras, la de El Prat y la de Blanes, producen una media de 2,12 m3 por segundo, más de lo previsto en el Plan Especial de Sequía

Fuera del ámbito de los ríos Ter y Llobregat, destaca el 61% del embalse Darnius Boadella, en el Alt Empordà. Riudecanyes, un pantano pensado principalmente para el riego, alcanza el 43%, mientras que la situación sigue siendo precaria en Siurana, un embalse del Priorat que no solo abastece a la comarca: se extrae agua de él para hacerla llegar a Riudecanyes, en un conflicto que todavía sigue sin resolver.

Decisión política

Sin las dos principales desalinizadoras, ubicadas en El Prat de Llobregat y Blanes –también existen las plantas móviles del norte de la Costa Brava–, no se puede entender el actual escenario. Fuentes de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) detallan a EL PERIÓDICO que las plantas funcionan al 84% de su capacidad, produciendo un promedio de 2,12 m3 por segundo, más de lo previsto en el Plan Especial de Sequía (PES).

La desalinizadora de El Prat de Llobregat. / JORDI COTRINA

En estos momentos, casi todos los municipios de las cuencas internas están en fase de 'normalidad', sin restricción alguna. No obstante, se produce agua desalinizada como si estuviéramos en fase de 'prealerta'. ¿Cómo se explica este incumplimiento del Plan Especial de Sequía que aprobó el Parlament? Se trata de una decisión política que se tomó en primavera con el objetivo de disponer de más agua y alejar las hipotéticas restricciones en previsión de que pueda venir un periodo largo de sequía.

Territori defiende que las plantas desalinizadoras permiten reducir la dependencia de las lluvias y controlar mejor la gestión de los embalses

Esta estrategia, que tiene costes energéticos y económicos por el uso de estas infraestructuras, permite que las reservas se mantengan elevadas y se garantice el abastecimiento. Además, fuentes de la ACA señalan también que, de esta forma, se trasvasa menos agua del río Ter hacia Barcelona. En enero, las desalinizadoras producían al 100%. En abril, pasaron a hacerlo al 90%. Y ahora, al 84%. Todos estos porcentajes son superiores a lo que establece el PES. Plataformas ambientales como Aigua és Vida han criticado la decisión en repetidas ocasiones porque consideran que no es un modelo sostenible.

Futuras plantas

Dentro de siete años, se prevé que Catalunya disponga de tres nuevas desalinizadoras. Dos de ellas, Tordera II (en Blanes) y Foix (entre Cubells y Cunit), estarán listas, si se cumple con el calendario anunciado, en 2009 y 2030 respectivamente. La tercera, en el norte de la Costa Brava, es un proyecto pensado para 2032, según el cronogama que maneja el Ejecutivo catalán.

La mayoría de los veranos de las últimas décadas cerraron con reservas inferiores a las actuales, lo que hace de este año un periodo excepcional. La diferencia es que esta vez la cantidad de agua embalsada se aproxima a los registros de récord por la combinación de aportes naturales, las desalinizadoras y la regeneración (reutilización de aguas residuales tras un complejo proceso de saneamiento). Mientras el agua de lluvia sigue siendo un factor determinante, las plantas desalinizadoras permiten reducir la dependencia de las lluvias y controlar mejor la gestión de los embalses, aseguran desde el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Sobre la regeneración, cabe señalar que ahora su uso se destina al riego en el Parque Agrargio del Baix Llobregat y a garantizar el caudal ecológico del río, que en sequía quedó muy diezmado en su último tramo. Además, como en verano el consumo de agua disminuye en la ciudad de Barcelona, también ha habido menos aguas residuales disponibles. En las últimas semanas, desde la estación regeneradora se bombeaba río arriba (desde El Prat hasta Molins de Rei) 1 m3/segundo. A día de hoy, con la vuelta de muchos barceloneses de vacaciones, ya se impulsan 1,5 m3/s.