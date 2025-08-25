En Directo

El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

Persona caminando bajo la lluvia en Barcelona.

Persona caminando bajo la lluvia en Barcelona. / Quique García / EFE

Jordi Grífol

Jordi Grífol

Los meteorólogos tienen puesta su atención en la evolución atmosférica de los próximos días. Tras los episodios de fuertes lluvias vividos este viernes en el Barcelonès y la comarca del Maresme, a partir del domingo una dana podría dejar un cambio del tiempo, con precipitaciones y nueva bajada de temperaturas en Catalunya y resto de España.

