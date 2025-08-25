En Directo
El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
Jordi GrífolJordi Grífol
Redactor
Periodista en El Periódico de Catalunya.
Los meteorólogos tienen puesta su atención en la evolución atmosférica de los próximos días. Tras los episodios de fuertes lluvias vividos este viernes en el Barcelonès y la comarca del Maresme, a partir del domingo una dana podría dejar un cambio del tiempo, con precipitaciones y nueva bajada de temperaturas en Catalunya y resto de España.
Probabilidad de chubascos fuertes, con granizo y tormenta, en el Pirineo y no se descarta en el resto de la mitad norte
La previsión para este lunes es la de un cielo con intervalos nubosos, más abundantes por la tarde. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes, con granizo y tormenta en el Pirineo por la tarde, que no se descartan en el resto de la mitad norte. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur ocasionalmente moderado por la tarde.
Más tiempo violento
Las tormentas intensas se han desplazado ahora a Osona y Selva, donde la Generalitat ha activado otro aviso por tiempo violento. Has las 22 horas son posibles precipitaciones de granizo, rachas de viento de más de 25 metros por segundo y tornados.
Nuevo aviso de tiempo violento en las comarcas del noreste
Protecció Civil ha activado otro aviso por tiempo violento. Según el departamento de la Generalitat, en las próximas horas puede hacer tormentas localmente intensas (con granizo y fuertes rachas de viento) en el Alt Empordà, Garrotxa, Pla de lEstany y RIpollès.
Previsión meteorológica para mañana
Meteocat avisa de que "la semana empezará con muchas nubes y algunos chubascos en gran parte del territorio, más probables en puntos del litoral por la mañana y en el Pirineo y Prepirineo por la tarde". Además, el organismo meteorológico avisa de que "la temperatura será similar o ligeramente más alta".
Previsión de tormentas intensas con granizo y rachas de viento en Terres de l'Ebre
Según ha alertado Protecció Civil a través de su canal de X, en la próxima hora puede haber localmente tormentas intensas (con granizo y rachas fuertes de viento), en las comarcas de las Terres de l'Ebre.
Aviso por tormentas de pedrisco, tornados y mangas marinas en el sur de Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) ha emitido este domingo un aviso por tiempo violento en las comarcas del sur de Catalunya (de nivel rojo en el Montsià, Baix Ebre y Terra Alta, y de nivel naranja en la Ribera d'Ebre). El episodio llega con posibilidades de que caiga pedrisco de hasta dos centímetros de diámetro y rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora, . También existe riesgo máximo, de 6 sobre 6, de que se produzcan reventones, mangas marinas o tornados.
La CHE previene de posibles crecidas en barrancos y cauces menores en la cuenca del Ebro ante los avisos de tormentas
La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos este domingo 24 de agosto como consecuencia de las precipitaciones que se esperan a lo largo de la jornada y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a emitir varios avisos amarillos y de nivel naranja con el pronóstico de lluvias intensas de, al menos, 15-20 litros por metro cuadrado en una hora.
El aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMet, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) y Catalunya.
Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la web www.chebro.es y en @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.
Las recomendaciones de Protecció Civil ante las lluvias intensas
A partir de esta tarde muchos puntos de Catalunya vivirán precipitaciones que podrían ser intensas e ir acompañadas de temporal. Es por ello que Protecció Civil recomienda consultar las previsiones y el estado del tráfico antes de salir de casa y no atravesar ni a pie ni con coche zonas inundables.
Las lluvias se irán desplazando hacia el interior
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé un episodio de lluvias que se iniciarán en el Prelitoral de Barcelona y Girona, y que se irán desplazando hacia al interior, afectando a la Catalunya Central, Ponent y Pirineo.
Las precipitaciones más intensas, en el Pirineo Oriental
Las precipitaciones más intensas se contemplan en el Pirineo Oriental, sobre todo en las comarcas del Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) y la Garrotxa (Girona), y se podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Estos son los españoles menos queridos en el país: ni los catalanes ni los vascos
- Revolucionario invento para reducir hasta el 90% del humo de las chimeneas de leña
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
- Cambios en las etiquetas de la DGT en 2026: los coches afectados
- Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes