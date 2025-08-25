CRISIS MIGRATORIA
Un centenar de posibles menores llega en el cayuco más grande registrado hasta ahora en Gran Canaria
La embarcación fue rescatada a 429 kilómetros al sur de la Isla en la madrugada del domingo
EFE
Un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco con 251 ocupantes que arribaron este domingo a Gran Canaria, y que se ha convertido en la mayor embarcación hasta la fecha que ha llegado a las costas de la Isla.
En la embarcación, que fue rescatada a 429 kilómetros al sur de Gran Canaria en la madrugada del domingo, viajaban 227 varones y 24 mujeres.
Asistencia médica
El personal sanitario tuvo que trasladar a 17 de los ocupantes de este cayuco a centros hospitalarios de la isla debido a patologías de diversa consideración.
Según han confirmado a EFE fuentes de la Cruz Roja, este es el mayor cayuco que ha llegado hasta la fecha a Gran Canaria, contando también la anterior crisis de los cayucos de 2006, superando a los 231 de una embarcación precaria que arribó a Arguineguín el pasado 20 de octubre de 2024.
Aun así, todavía está lejos de los 320 migrantes que viajaban a bordo del que hasta el momento es el mayor cayuco de la historia de Canarias, que llegó a las costas de El Hierro el 21 de octubre de 2023.
Además de esta embarcación, Salvamento Marítimo rescató también en la tarde del domingo a otra patera con siete personas a bordo, todas ellas varones de origen magrebí, y que se encontraban en buen estado de salud en general.
Esta segunda embarcación fue localizada a las 18:10 horas por la Salvamar Macondo en torno a las 18:10 horas (hora local) a unas 24 millas náuticas (unos 44 kilómetros) al sur-sureste de Gran Canaria, que fue llevada hasta el muelle de Arguineguín, donde atracó pasadas las 20:00 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Catalunya activa la alerta del plan Inuncat por previsión de lluvias muy intensas este domingo
- La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: 'Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos
- De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: 'He asumido que no me volveré a enamorar
- Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
- Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
- Los bomberos atienden una treintena de incidentes por lluvia, la mayoría en Badalona y Santa Coloma
- Estado de los embalses hoy, 24 de agosto, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos