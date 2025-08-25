Búnkeres en Girona: espacios preparados para el fin del mundo

En las comarcas de Girona ya existen búnkeres privados diseñados para resistir una guerra, una pandemia o un colapso global. Son estructuras subterráneas, herméticas y completamente equipadas, que ofrecen una alternativa real ante escenarios extremos. La empresa Bunker Zona, con sede en Caldes de Malavella, ya ha construido dos en la provincia —concretamente uno en Begur y otro en La Cellera de Ter—, además de otros diecisiete repartidos por el resto del Estado. El negocio, discreto y a medida, crece impulsado por la sensación de inestabilidad global.

“Viendo las noticias sobre la guerra de Ucrania, Putin, Trump... pensé: esto se nos puede ir de las manos”, explica Esteban López, fundador de la compañía. Constructor de profesión, creó Bunker Zona en 2023, tras detectar un cambio de mentalidad en parte de la población. “En Finlandia, si construyes una casa de más de 300 metros cuadrados, estás obligado a hacer un búnker. Y en Alemania han invertido 36 millones de euros en preparar los búnkeres que ya tienen”, añade.

Los búnkeres se construyen bajo tierra, integrados en el jardín de las viviendas, con acceso directo desde el garaje y completamente invisibles desde el exterior. “Tiene que quedar totalmente invisible. Ni el ladrón que entre en casa debe verlo”, asegura López. La empresa calcula que cada proyecto puede durar entre tres y seis meses. Actualmente tienen siete encargos en marcha.

Según la empresa, la construcción de un búnker responde a la necesidad de “garantizar la seguridad personal y familiar ante situaciones de crisis y desastres naturales”. Pero también subrayan una motivación intangible: “Además de proteger físicamente, proporcionan tranquilidad mental al saber que hay un espacio seguro preparado para cualquier eventualidad”.

Así son los búnkeres

Los refugios de Bunker Zona tienen una superficie de entre 6 y 12 metros de largo, 2,5 metros de ancho y se construyen a una profundidad de siete metros. Están hechos de hormigón, hierro y acero, y pueden incluir sistemas de ventilación pasiva y activa, filtros de aire, sistemas de purificación, almacenamiento de comida y agua, comunicación por radio, teléfonos satelitales y geolocalizador GPS. “Los búnkeres son estancos. Están hechos a prueba de agua y de balas. Tampoco tienen cobertura dentro. Se comunican por radio y llevan geolocalizador, un GPS, por si pasa cualquier cosa”, explica López. “Es un sistema que es como una caja fuerte de un banco, pero en tu propiedad”.

Bunker Zona ha construido 17 búnkeres en toda España: el más caro está en Begur (280.000 euros)

Los precios parten de los 60.000 euros para la carcasa básica. A partir de ahí, todo depende del tamaño, el nivel de equipamiento y la ubicación. El búnker más caro que han hecho hasta ahora es el de Begur, que costó 280.000 euros. La clientela es diversa, pero con un perfil económico claro: “El perfil es medio-alto, bastante alto”, resume el responsable.

Todos los proyectos se hacen con contratos de confidencialidad. “Tenemos un contrato que dura unos 10 años. Y a partir de los 10 años ya se pueden enseñar fotos. Es sobre todo por los trabajadores y la información de los propietarios. Esto es algo que no se puede divulgar”, remarca López.

La mayoría de encargos que recibe la empresa son de fuera de Catalunya

Los refugios están diseñados para alojar a familias enteras. La empresa ofrece modelos para 4 o 5 personas, y también para grupos de hasta 8. Recientemente han desarrollado un modelo especial para ayuntamientos y personas que custodian obras de arte o documentos sensibles. “Hay gente que lleva obras de arte por el mundo y a veces las tiene que dejar en casa o en una galería cerrada. Hemos hecho un diseño para este tipo de clientela”, detalla.

Desde el inicio de la empresa, la demanda ha ido en aumento, y el interés se dispara cada vez que hay una crisis visible. “Después de la dana y de la amenaza del apagón notamos un 40 % más de demanda”, asegura López. Aunque la mayoría de los encargos provienen de fuera de Catalunya, él cree que el mercado catalán es latente: discreto, pero receptivo. “Esto se vende más en España que en Catalunya. Aquí todo va más despacio, pero hay interés”, concluye.