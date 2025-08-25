La ACA investiga al alcalde de Santa Susanna por verter agua dulce al mar sin permiso

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) investiga al alcalde de Santa Susanna (Maresme), Joan Campolier (Junts) por un delito contra el medio ambiente por un vertido ilegal de agua subterránea en la playa a la altura del Pla de Balasc, provocado por unas obras para construir un nuevo paso inferior. En mayo de este año, la agencia autorizó al ayuntamiento a verter el agua que se extraía del subsuelo en una charca de infiltración, para que regresara a los acuíferos. No obstante, el consistorio evacuó un 25% de esta agua dulce al mar sin el permiso necesario para hacerlo.

En tres inspecciones, la ACA detectó cuatro irregularidades diferentes y abrió un expediente sancionador. Según los documentos a los que ha accedido EL PERIÓDICO, en primer lugar, no existía el piezómetro obligatorio para controlar el nivel del agua freática. Tampoco estaban instalados todos los contadores requeridos para registrar cuánta agua se sacaba de los pozos. Se descubrió un tercer incumplimiento acerca del caudal ambiental y, en último lugar, se comprobó que no se disponía del visto bueno de la ACA para enviar el agua al mar.

El alcalde, Joan Campolier, asegura que no se ha producido ningún vertido ilegal

En estos momentos, la ACA sigue tramitando la autorización para poder realizar dicha maniobra. Pero el consistorio, empezó a ejecutarla sin tenerlo todavía, extrayendo gran cantidad de agua subterránea y enviándola al mar.

Fuentes de la agencia sostienen que la prioridad de la ACA es garantizar que todas las actividades que afectan al agua cumplan con la normativa vigente. Por esta razón se ha abierto esta investigación. Añaden que la responsabilidad es del consistorio porque es la Administración que impulsa los trabajos. El alcalde, en cambio, asegura que no se ha producido ningún vertido ilegal.

Denuncia de la CUP

La CUP ha presentado una denuncia por este caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente no solo contra el alcalde sino también contra el director de la ACA, por presunta prevaricación. El diputado Dani Cornellà considera que "nadie ha pedido este nuevo paso hacia la playa" y cree que se hace solo para favorecer al turismo. Denuncia que ya se han extraído más de 4 millones de metros cúbicos de agua de una zona agrícola cercana a un espacio natural y dice que la ACA no ha actuado lo suficiente: "El requerimiento llega muy tarde y no se está haciendo cumplir, mientras se siguen vertiendo miles de metros cúbicos al mar".