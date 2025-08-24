La plataforma en defensa de la R3 de Rodalies, estalla: "No son problemas técnicos, es negligencia"

La plataforma de usuarios en defensa de la R3 estalla tras dos días de interrupciones del servicio de Rodalies. Ha lamentado que las incidencias son el "día a día" de una línea "eternamente abandonada" después de que este fin de semana se haya tenido que cortar la circulación en varios puntos, con una avería que afecta en estos momentos el tramo entre Parets del Vallès y Granollers Canovelles.

"No son problemas técnicos, es una negligencia de quien tiene las responsabilidades. Los usuarios estamos atrapados", ha asegurado a ACN Marc Janeras, el portavoz del grupo denominado 'Perquè no ens fotin el tren'. Janeres ha asegurado que con las incidencias de este fin semana se teme "lo peor" de cara al mes de septiembre, cuando debe empezar un corte de 16 meses en la línea para avanzar en el desdoblamiento de la vía.

"En el comienzo del curso siempre hay un pico de incidencias, es un momento delicado. Con el presagio de ayer y hoy nos tememos lo peor, que empecemos un penoso septiembre", ha lamentado. Está previsto que el corte de la R3 empiece el 27 de septiembre. En una primera fase no habrá trenes entre Montcada Bifurcació y la Garriga. En una segunda fase, a partir de mayo de 2026, el corte será entre Mollet-Santa Rosa y la Garriga.

16 meses sin tren

En este sentido, Janeras recuerda que esta afectación iba a ser de tres meses y acabará siendo de dieciséis y, además, cuenta con un plan alternativo modificado "unilateralmente" por Renfe y que no sigue las pautas pactadas en una reunión con todas las partes en junio.

El portavoz de la asociación también ha lamentado la falta de información que han sufrido los usuarios este fin de semana, con "alternativas de transporte incompletas, dejando sin servicio algunas estaciones, cambiando cada media hora las indicaciones". "Siendo el día a día las incidencias en esta línea, no entendemos cómo Rodalies no tiene un departamento eficiente de gestión de la incidencia", ha afirmado. Janeras ha reclamado a las administraciones que sean "diligentes con sus responsabilidades" y que no se sacudan las culpas entre ellas.

En medio del caos en la R3, Junts ha levantado la voz para denunciar la situación. La portavoz del partido en el Parlament, Mònica Sales, ha asegurado en la red X que el Govern de Salvador Illa "condena a un colapso permanente" la red ferroviaria y ha reivindicado "el traspaso real" de Rodalies como "la única solución" ante la larga lista de inversiones pendientes por parte del Estado.