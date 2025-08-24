La potabilizadora del Llobregat empieza sus obras de mejora de la calidad del agua
Se construirán dos nuevos decantadores y se remodelarán los filtros de arena, que servirán para separar y clarificar los sólidos; unas obras con un presupuesto de 22 millones de euros
El Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) ha iniciado las obras para rehabilitar y remodelar la planta potabilizadora del Llobregat (Barcelona) para mejorar la calidad del agua producida y aumentar la capacidad de producción de los 3,2 a los 4 metros cúbicos por segundo.
Se construirán dos nuevos decantadores y se remodelarán los filtros de arena, que servirán para separar y clarificar los sólidos, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este domingo en un comunicado.
Está previsto que en septiembre acaben estas obras, que cuentan con un presupuesto de 22 millones de euros con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Por otra parte, a primeros de agosto empezaron las obras de la primera elevación, uno de los puntos del recorrido del agua por el río Llobregat durante el proceso de potabilización.
Lo que se está haciendo es renovar las bombas de caudal fijo por bombas de caudal variable, que aportan más flexibilidad y mejoran la eficiencia general de la instalación.
Esta previsto que esta actuación acabe en abril de 2027, con un presupuesto de 3,4 millones.
