Educación en Catalunya
La odisea de dos maestras de Banyoles destinadas a más de 100 kilómetros: "Antes de hacer las oposiciones, trabajaba a cinco minutos"
Verónica Delgado y Judit Buyé, con plazas adjudicadas en Sabadell y Terrassa, reclaman que el personal funcionario pueda acceder a las medias vacantes, a las que solo pueden optar los interinos, para reducir la movilidad geográfica
Calendario escolar 2025-2026 en Catalunya: ¿Cuándo empieza el colegio? Fechas con festivos incluidos
Facturas de 1.000 euros para volver a las aulas: "Entre los libros de texto y el ordenador, he tenido que renunciar a las vacaciones"
Meritxell Comas
Verònica Delgado y Judit Buyé son dos maestras de Banyoles de educación infantil que, a partir de septiembre, tendrán que recorrer más de 100 kilómetros para ir a trabajar. Y, teniendo en cuenta las retenciones de tráfico en hora punta, el trayecto se puede alargar dos horas hasta sus destinos: Sabadell y Terrassa.
Haber aprobado las oposiciones, por ellas, no ha sido "garantía de nada". Y es que antes de superar las pruebas (las realizaron en el 2023), habían trabajado "a cinco minutos de casa" (los destinos más lejanos que les tocaron fueron el Alt Empordà, la Garrotxa y el Ripollès). Ahora, sin embargo, han sido adjudicadas en su decimoquinta y decimocuarta opción de comarca respectivamente.
"Si lo hubiera sabido no habría hecho las oposiciones, tenía mayor calidad de vida siendo interina. Con el número que tenía me habrían llamado para hacer sustituciones todo el año y al menos podría disfrutar de mis hijas", tiene claro Delgado. Y es que calcula que "tendré que salir a las seis y media de la mañana para estar allí a las nueve y espero volver a estar en casa a las siete de la tarde". Asimismo, estima que los gastos de gasolina "fácilmente" superarán los 100 euros semanales.
El principal obstáculo, apuntan, es que el personal funcionario no puede acceder a las medias vacantes, a las que solo pueden optar los interinos (deben hacer jornada entera y, si quieren y pueden permitirse, tomar después una reducción de jornada). Unas reglas del juego que "rebajan las opciones de trabajar en comarcas cercanas a las que nos hemos examinado más tarde".
Con todo, Delgado asegura que prefiere "hacer media vacante a cinco minutos de casa y cobrar menos pero poder conciliar mejor [tiene dos hijas de 7 y 4 años] que una entera en Sabadell". Además, Buyé (que tiene tres hijos de 11, 10 y 3 años) lamenta que "los interinos cogen las medias vacantes del lado de casa y, si otro maestro hace reducción de jornada en la misma escuela, terminan haciendo jornada entera". De hecho, ya han hecho llegar una carta al departamento de Educació reclamando que las medias vacantes se conviertan en enteras.
Más de 90 personas afectadas
Aunque Buyé recuerda que "la consellera de Educació prometió que nadie iría más allá de la quinta comarca elegida", tienen constancia "solo a través del boca orena" de unas 90 de personas que, como ellas, tendrán que recorrer medio territorio. Una realidad que ya ha puesto en conocimiento del Departamento de Educación.
Además, Buyé denuncia que han detectado que "todavía hay 50 interinos que están pasando por delante de las personas que se han sacado unas oposiciones", después de que el Departamento de Educació asignara entre 700 y 800 plazas a interinos que debían haber sido por funcionarios, un error que les obligó a repetir la adjudicación de plazas. De hecho, han hecho llegar un recurso Educació, pero todavía no han obtenido respuesta.
