De una boda secreta con una catalana a un matrimonio concertado en Pakistán: "He asumido que no me volveré a enamorar"

Tiene 25 años, una tienda de telefonía móvil, un hijo, un piso en Barcelona y otra propiedad en Pakistan. "Tengo todo lo que muchos desean", dice Hassan Alí. Pero hay algo que no tiene, una pareja a la que quiera. "Creo que me harté de amor, ya no lo quiero. He asumido que ya no me volveré a enamorar", explica este joven paquistaní. No se considera una víctima de matrimonios forzosos porque hace seis meses aceptó casarse con su prima en Pakistán, pero admite que ella no es la mujer a la que quiere. Dio el paso después de una boda secreta en contra de la voluntad de sus padres. Su historia da para una novela trágica.

Alí llegó a España cuando tenía 10 años con sus cinco hermanas procedente de Pakistán. "He ido a la escuela aquí, me he formado aquí...", explica el chico, este agosto de vacaciones en los Pirineos. Después de la pandemia, empezó a trabajar en una tienda de telefonía móvil de un hombre paquistaní. "Allí trabajaba con una chica española, la conocí y me enamoré de ella", cuenta el joven. El flechazo ocurrió hace tres años, en 2022. "Estaba tan enamorado que mi mundo era ella, me daba igual lo que dijera el resto, yo vivía por y para ella", sigue Alí.

Explica que aceptó el matrimonio pactado para cerrar heridas con su familia

Una parte importante de las críticas llegaron de la familia. "No les gustaba, me decían que no íbamos a durar por el choque cultural, que ella no entendería nuestras costumbres, nuestra forma de vivir". Semanas después de estas discusiones, descubrió que sus padres estaban intentarlo casarlo con una prima suya en Pakistán antes de que él diera el paso con la chica de la que se había enamorado en Barcelona. "En ese momento yo me negué, no entendía qué estaban haciendo, estaba muy enfadado", cuenta Hasan. Viendo que la presión en la familia iba en aumento, Alí y su novia catalana decidieron pedir ayuda a Huma Jamshed, presidenta de la asociación Cultural Educativa y Social Operativa de Mujeres Pakistanís.

Boda secreta en Barcelona

El chico reprocha a Jamshed que no tratara de dialogar con sus padres para que aceptaran a la chica. Ella dice que lo intentó, pero se cerraron en banda. Al final, la solución que encontraron fue organizar una boda secreta entre ambos en el local de la asociación, el 19 de noviembre de 2023. Ella se enfundó un vestido tradicional paquistaní, con velo, joyas y tatuajes de 'henna' incluidos. Él también se presentó con vestidos tradicionales. Sellaron su amor ante un círculo muy reducido: no asistió nadie de la familia de Hassan, y por parte de la chica, solo vino su madre, con problemas de movilidad. "Ahora pienso que nos precipitamos, nosotros no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer y estábamos muy enamorados", rememora él.

"Creo que mis padres tenían razón, que no se puede estar con alguien que no comparte tu cultura"

La pareja alquiló un apartamento en Barcelona y tuvieron un hijo. "Yo estaba esperando que a mis padres se les pasara el enfado para volver con ellos. En Pakistán es tradicional que las mujeres vayan a casa de sus maridos, pero los hijos se quedan en casa de sus padres para cuidarles. Es lo que yo quería, pero ella no", explica Alí. No sabe si fue eso, la depresión posparto o que simplemente empezaron a dejarse de entender, pero la realidad es que la pareja se fue distanciando, hasta que ella le pidió el divorcio. "Yo no entendía lo que estaba pasando, he sufrido mucho durante todo este tiempo. Creo que mis padres tenían razón, que fue el choque cultural, que no se puede estar con alguien que no comparte tu cultura", sostiene aún emocionado.

Un último deseo

El pasado febrero, la familia avisó a Alí de que su padre estaba muy enfermo y le pidió que acudiera a visitarlo. "Mi padre me dijo en la cama que su último deseo era que me casara con mi prima en Pakistán". Responde rotundo que no la ha amado ni la amará. Después de meditarlo, aceptó para cerrar las heridas en su casa y porque prefiere vivir sin amor. "Cuando te enamoras haces locuras. En cambio, mi prima es una chica lista, con valores, respeto, educación... no es mala, no habrá problemas con ella. Me trata bien y será una buena madre", responde. Dice que la decisión le costó un poco de tomar. "Pensé mucho en mi hijo".

Se casaron con muy pocos días de margen. "La conocía de cuando era pequeño pero hacía años que no la veía. Cuando la volví a ver fue en la boda. Ahora cuando venga a vivir a España en unos meses nos conoceremos mejor", se convence. Repite una y otra vez que no cometió un error casándose con su prima, sino al revés, se equivocó al no escuchar a sus padres y pensar que el amor estaba por encima de culturas, razas y tradiciones. ¿Y si se vuelve a enamorar? "Cada uno encuentra la fórmula para ser feliz, para hacer lo suyo. Y al final siempre está la opción del divorcio, no es ilegal en Pakistán", dice. Aunque las chicas lo tienen más difícil que los varones para hacerlo.

Alí no se siente víctima de ningún matrimonio a la fuerza, ni tan siquiera de haber sido coaccionado por su entorno. Algo que no comparte Jamshed, que considera que en su caso la presión pudo más que su voluntad y terminó obligado a ceder a las pretensiones de su familia. "Le engañaron", sostiene ella. El chico asume que los matrimonios forzosos son el pan de cada día en muchas comunidades, como la suya. "Esto ocurre mucho con las chicas, esta gente que no ve a las personas como seres con derechos, no les escuchan, no les preguntan si quieren hacerlo". "Los jóvenes tienen que pensar mucho en las decisiones que toman, yo fui demasiado temprano, es el error que cometí". "He sufrido tanto que prefiero vivir sin amor", sentencia.