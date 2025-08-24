En Directo
El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
Jordi GrífolJordi Grífol
Redactor
Periodista en El Periódico de Catalunya.
Los meteorólogos tienen puesta su atención en la evolución atmosférica de los próximos días. Tras los episodios de fuertes lluvias vividos este viernes en el Barcelonès y la comarca del Maresme, a partir del domingo una dana podría dejar un cambio del tiempo, con precipitaciones y nueva bajada de temperaturas en Catalunya y resto de España.
Aemet avisa de la llegada de una dana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo la aproximación a la península de un frente activo por el noroeste y la formación de una dana en el sudoeste con incertidumbre sobre su evolución, que dejará chubascos y/o tormentas fuertes en el litoral catalán y zonas del interior noreste, sin descartar las montañas del sudeste.
Protecció Civil activa el plan #INUNCAT ante previsión de lluvias muy intensas a partir de mañana por la tarde
Protecció Civil ha activado en alerta el plan #INUNCAT a partir de mañana por la tarde debido a la previsión de lluvias muy intensas.
Se esperan que las precipitaciones podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos en zonas del Prelitoral de Barcelona y Girona, Cataluña Central, Poniente y el Pirineo.
Domingo pasado por agua, según la previsión del Meteocat
Tal como ha avanzado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la previsión meteorológica anticipa una jornada de domingo marcada por las precipitaciones que se registrarán en varias comarcas de la comunidad catalana: "Terminamos la semana con más chubascos y tormentas localmente intensas en puntos del Pirineo, Prepirineo y Catalunya central". Con todo, desde el servicio autonómico de meteorología aclaran que "en el resto, algunas nubes y la temperatura subirá ligeramente".
Una dana llegará mañana al este de España con lluvias y vientos fuertes
Mañana domingo una dana afectará al este de España con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes rachas de viento, sobre todo en Aragón, Catalunya y Comunidad Valenciana (alerta amarilla). También alcanzará Navarra, Soria y otras zonas.
Hoy sábado predomina el sol con calor en Galicia (hasta 36 ºC) y avisos por lluvias y tormentas en Mallorca, Castellón y Teruel.
El domingo se unirá un frente atlántico poco activo: chubascos en el litoral catalán por la mañana y tormentas en Navarra, Aragón, Catalunya y áreas del Ebro y sudeste por la tarde. El lunes seguirán los efectos de la dana, sobre todo en la mitad oriental, aunque con evolución incierta. Lee el artículo completo aquí.
Aviso por intensidad de lluvia a partir de domingo
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia en el prepirineo de Catalunya. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de temporal este domingo desde el mediodía hasta la madrugada del lunes.
La última semana de agosto, temperaturas más bajas de lo normal
La última semana de agosto se presentará con temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la Península, según informa la AEMET. Un cambio de tiempo que empezará este domingo y que responde a una posible dana que puede dejar precipitaciones y tormentas en Catalunya, Aragón, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares.
A partir del domingo, lluvias y tormentas en algunos puntos
Se prevén lluvias y tormentas a partir del domingo por la tarde en Lleida y buena parte del tercio norte del territorio, menos probables en el litoral. Estas precipitaciones, que pueden traer tormentas, serán de intensidad débil y localmente moderada, señala el Meteocat.
Este sábado, cielo poco nuboso
Este sábado predominará el cielo poco nuboso, aunque con algún intervalo de nubes bajas y de evolución y sin descartar chubascos localmente fuertes y con tormenta la primera mitad del día en el litoral central que, por la tarde, serán probables de forma dispersa en el interior del cuadrante noreste y puntos del Pirineo.
Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
Este viernes, en torno a las 20:30 h de la tarde, rompió la lluvia en Badalona de manera repentina. La intensidad desmedida duró aproximadamente 45 minutos, lo suficiente para anegar una de las principales arterias de la ciudad. Lea aquí la crónica de la intensa lluvia torrencial que vivió Badalona, por Manuel Arenas.
La previsión de Aemet
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta X, la última semana de agosto se prevé que sea más fría de lo habitual para esta época del año en la mayor parte de la Península, con lluvias más abundantes de lo normal en algunas zonas del tercio norte peninsular y el archipiélago balear.
