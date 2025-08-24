El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: llegada de una nueva dana y última hora de las lluvias y la previsión de Aemet

Una dana llegará mañana al este de España con lluvias y vientos fuertes

Mañana domingo una dana afectará al este de España con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes rachas de viento, sobre todo en Aragón, Catalunya y Comunidad Valenciana (alerta amarilla). También alcanzará Navarra, Soria y otras zonas.

Hoy sábado predomina el sol con calor en Galicia (hasta 36 ºC) y avisos por lluvias y tormentas en Mallorca, Castellón y Teruel.

El domingo se unirá un frente atlántico poco activo: chubascos en el litoral catalán por la mañana y tormentas en Navarra, Aragón, Catalunya y áreas del Ebro y sudeste por la tarde. El lunes seguirán los efectos de la dana, sobre todo en la mitad oriental, aunque con evolución incierta. Lee el artículo completo aquí.